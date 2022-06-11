В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Николая Петрова

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований



Накануне, 10 июня, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ прошёл традиционный всероссийский турнир по самбо памяти геройски погибшего пограничника Николая Петрова.



Турнир, посвящённый Николаю Петрову, проводится в Бурятии с 1973 года.



- Самбо – это один из основных традиционных российских видов спорта, и у нас в республике самбо имеет очень богатые и хорошие традиции. У нас есть победители первенств и чемпионатов самого высокого уровня - от Российской Федерации до чемпионатов и первенств Европы и мира. И, конечно, нам есть на кого равняться, есть к чему стремиться. У спортсменов, выходящих на этот ковёр, есть тоже свои примеры, которые достойно представляли нашу страну, нашу республику на соревнованиях самого высокого уровня, - отметил Иван Козырев, министр спорта и молодёжной политики Бурятии.



В 2016 году соревнования получили всероссийский статус. Победители имеют право на присвоение звания «Мастер спорта России».



Справка:



Николай Петров (1947—1969) — советский пограничник, погибший при защите острова Даманский.



Родился в 1947 году в Улан-Удэ. С детства увлёкся фото-, и киносъёмками. Снял и смонтировал до призыва в армию несколько короткометражных фильмов. Часть из них показывали по местному телевидению



Призван в пограничные войска КГБ СССР в 1968 году. Начал служить на заставе «Нижне-Михайловка». На день своей гибели он успел отслужить всего три с половиной месяца.



На заставе получил необычную должность: фото-, и киномеханика. В те годы китайские солдаты и гражданские лица неоднократно нарушали советско-китайскую границу и совершали провокации. Для документальной фиксации этих нарушений на пограничных заставах на границе с КНР и была введена эта должность.



В ночь с 1 на 2 марта 1969 года китайские солдаты скрытно заняли советский остров Даманский. Китайская группа оставалась незамеченной до 10:40, когда на 2-ю заставу «Нижне-Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда поступил доклад от поста наблюдения, что в направлении острова Даманского движется группа вооружённых людей численностью до 30 человек. На место событий выехало 32 советских пограничника, в том числе начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников. Среди них был Николай Петров.



В 11:10 они прибыли к южной оконечности острова. Пограничники под командованием Стрельникова разделились на две группы. Первая группа под командованием Стрельникова направилась к группе китайских военнослужащих, стоявших на льду юго-западнее острова. Здесь Николай Петров успел сделать несколько фотографий, впоследствии ставшие убедительными доказательствами того, что инициаторами вооружённого конфликта стали именно китайские военнослужащие.



По условному знаку командира китайского отделения У Юнгао был открыт неожиданный огонь по советским пограничникам. В первые же секунды погибли начальник заставы Иван Стрельников и почти все пограничники из его группы, в том числе и Николай Петров. Перед гибелью Николай успел спрятать фотоаппарат в полушубок, поэтому китайцы не смогли его обнаружить и уничтожить фотографии.



Николай Петров награждён орденом Красной Звезды посмертно.



