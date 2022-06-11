В Улан-Удэ стартовал турнир «Стрелы Байкала»

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С 10 по 13 июня в Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире будут участвовать более 260 спортсменов из Забайкальского, Приморского краёв, Иркутской области, ЯНАО и Бурятии.Также примут участие в состязаниях заслуженные мастера спорта России Бальжинима Цыремпилов, Инна Степанова, Светлана Дашанимаева и Наталья Эрдыниева.Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в классическом и блочном луке на стадионе «Спартак». Они являются отборочными на чемпионат России, который пройдёт с 8 по 14 июля в Екатеринбурге.