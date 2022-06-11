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Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство односельчанина

Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство односельчанина
Общество,  Фото:pexels.com
Погибший состоял в отношениях с бывшей супругой подсудимого

Качугский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Качуг. Он признан виновным в убийстве.

Суд установил, в июле 2014 года мужчина, находясь в безлюдном месте в лесу в районе посёлка Лесной, из-за конфликта напал и придушил подручными средствами односельчанина, состоявшего в отношениях с бывшей супругой подсудимого. Затем, вооружившись острым предметом, нанёс удары по телу мужчины, от которых наступила смерть последнего. Труп погибшего злоумышленник бросил в лесу и скрылся.

- Преступление было раскрыто в 2020 году сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями Следственного комитета. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Качугского района, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.

Несмотря на непризнание вины в преступлении, в ходе судебного заседания вина в убийстве была полностью доказана гособвинителем совокупностью представленных суду доказательств.

С учётом мнения гособвинителя суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
суд прокуратура

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