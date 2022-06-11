Жителя Бурятии оштрафовали на 800 тысяч за рубку пяти лиственниц



Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



Так, в январе 2022 года житель региона, находясь на особо охраняемой природной территории «Узколугского заповедника», вырубил пять лиственниц для получения серы для дальнейшей продажи.



На следующий день мужчина был застигнут на месте преступления работниками лесничества. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 10,15м3 на общую сумму более 800 000 рублей.



- Приговором суда гр. С. с учётом положительных характеристик по месту жительства, а также привлечения к уголовной ответственности впервые, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в суде.



Исковые требования республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с мужчины суммы материального ущерба в 848 032,50 руб. удовлетворены в полном объёме.



Приговор вступил в законную силу

