В пожарной части в Бурятии вылупились птенцы ласточек

На днях на территории пожарной части №15 в селе Могойто Курумканского района Бурятии появились на свет восемь птенцов ласточек. Об этом рассказали в 18-м Курумканском отряде Государственной противопожарной службы.
Пожарные охраняют гнездо, чтобы малыши комфортно росли.
- Птенцы родились здоровенькими. Новорождённые пока ещё очень малы. Мы создали оптимальные условия для жизни этих пернатых, и сегодня у нас содержится целая «многодетная семья», – рассказал начальник пожарной части Анатолий Сафронов.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года голубые сороки свили гнездо на дереве напротив правительства Бурятии.
В 2018 году на крыше пятиэтажного дома на улице Смолина в Улан-Удэ обосновались соколы. Затем хищные птицы и их подросшие птенцы не раз сидели на крыльце дома. А местные жители всячески их оберегали.
Летом 2021 года сотрудники Тункинского национального парка в Бурятии во время рейда обнаружили необычное гнездо. Большая синица решила обосноваться в старом чайнике, который когда-то давно забыли на дереве.