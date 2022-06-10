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В пожарной части в Бурятии вылупились птенцы ласточек

В пожарной части в Бурятии вылупились птенцы ласточек
Общество,  Фото:18-й Курумканский отряд ГПС РБ
Пожарные рассказали о пернатом пополнении

На днях на территории пожарной части №15 в селе Могойто Курумканского района Бурятии появились на свет восемь птенцов ласточек. Об этом рассказали в 18-м Курумканском отряде Государственной противопожарной службы. 

Пожарные охраняют гнездо, чтобы малыши комфортно росли.

- Птенцы родились здоровенькими. Новорождённые пока ещё очень малы. Мы создали оптимальные условия для жизни этих пернатых, и сегодня у нас содержится целая «многодетная семья», – рассказал начальник пожарной части Анатолий Сафронов.


Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года голубые сороки свили гнездо на дереве напротив правительства Бурятии.

В 2018 году на крыше пятиэтажного дома на улице Смолина в Улан-Удэ обосновались соколы. Затем хищные птицы и их подросшие птенцы не раз сидели на крыльце дома. А местные жители всячески их оберегали.

Летом 2021 года сотрудники Тункинского национального парка в Бурятии во время рейда обнаружили необычное гнездо. Большая синица решила обосноваться в старом чайнике, который когда-то давно забыли на дереве. 
птицы пожарная часть

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