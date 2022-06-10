Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»







Такая же лужа была и до ремонта ливнёвки. Местные жители шутят: «Была простая огромная лужа, теперь лужа с фонтанчиками». Скопление воды происходит с внутренней стороны дома: с одной стороны дорожки растут деревья, с другой – забор. Пройти через громадную лужу невозможно, поэтому придётся прокладывать свой маршрут по-другому.



Впрочем, затяжные дожди показывают проблему с водоотведением не только на придомовых территориях, но и на многих городских улицах и дорогах. Так, из-за образовавшегося углубления на пешеходной улице Ленина дворники уже

Такая же лужа была и до ремонта ливнёвки. Местные жители шутят: «Была простая огромная лужа, теперь лужа с фонтанчиками». Скопление воды происходит с внутренней стороны дома: с одной стороны дорожки растут деревья, с другой – забор. Пройти через громадную лужу невозможно, поэтому придётся прокладывать свой маршрут по-другому.Впрочем, затяжные дожди показывают проблему с водоотведением не только на придомовых территориях, но и на многих городских улицах и дорогах. Так, из-за образовавшегося углубления на пешеходной улице Ленина дворники уже второй день вручную убирают лужу – то лопатами, то мётлами . Воду разметают в сторону ливневых канализаций. Действо выглядит несколько странно и удивляет горожан. В комитете городского хозяйства сообщили, что иного способа ликвидации лужи, кроме как ручного, пока нет. Впрочем, устранить образовавшийся провал пообещали.

Жители дома №34 на проспекте Строителей в Улан-Удэ недовольны новой ливневой канализацией, которую обновили в прошлом году. Первые дожди этого лета показали неэффективность её работы. По словам горожан, вода стекает с тротуара прямо под дом. В результате образуется огромная лужа.