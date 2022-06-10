В Улан-Удэ выяснили, кто виновен в размытой дороге

Утром 10 июня в Улан-Удэ специалисты комбината по благоустройству и управления административного контроля выехали на улицу Родниковую в микрорайон Светлый. Специалисты обследовали размытый дождём участок дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь сильно размыло дорогу, и ездить по ней стало невозможным как легковому, так и общественному транспорту. Движение автобусов временно прекращено. В комитете городского хозяйства поясняли, что проблема возникла из-за того, что на этот участок высыпали песок из нескольких грузовиков.
Во время выездного совещания был установлен виновник произошедшего. Им оказался местный житель, который, вероятно, действовал из благих побуждений.
- Житель признался в своих действиях. По его словам, он не предполагал, что его действия могут привести к сильному размытию грунтовой дороги и невозможности проезда транспортных средств, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Сотрудники управления административного контроля выдали горожанину требование на явку для дачи объяснений и дальнейшего принятия правового решения,
- По результатам обследования было принято решение в первую очередь выполнить грейдирование данной дороги. В настоящее время мы не можем произвести отсыпку, поскольку инертный материал смешается с грязью и никакого улучшения не будет. В связи дождливой погодой, возможно повторное размытие участка. Мы будем наготове. В случае необходимости будет организовано оперативное грейдирование участка. После того, как дорога немного подсохнет мы произведём отсыпку инертными материалами для недопущения размытия грунтовой дороги в будущем, - объяснил главный инженер комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Сразу после обследования на участок был направлен грейдер для выравнивания дороги и расталкивания лишнего грунта, чтобы обеспечить возможность проезда автотранспорта.