В Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии продолжают проверять владельцев гражданского огнестрельного оружия.
С начала года сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими провели в Бурятии свыше 21 тысячи проверок условий сохранности оружия, из них в Улан-Удэ – более семи тысяч проверок. Росгвардейцы выявили порядка 880 фактов нарушений законодательства в сфере оборота оружия.
- Основные выявленные нарушения – это несоблюдение установленных законодательством РФ сроков подачи заявлений на продление ранее выданных разрешительных документов, а также нарушения правил хранения оружия. По всем фактам составлены административные протоколы, и более 400 единиц оружия временно изъято, до решения вопроса их владельцами по дальнейшему хранению, либо принятию мер по его отчуждению, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Иван Лоскутников.
Сейчас в Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек.
Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия
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