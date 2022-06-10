Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

В Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек



Инспекторы лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии продолжают проверять владельцев гражданского огнестрельного оружия.



С начала года сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими провели в Бурятии свыше 21 тысячи проверок условий сохранности оружия, из них в Улан-Удэ – более семи тысяч проверок. Росгвардейцы выявили порядка 880 фактов нарушений законодательства в сфере оборота оружия.



- Основные выявленные нарушения – это несоблюдение установленных законодательством РФ сроков подачи заявлений на продление ранее выданных разрешительных документов, а также нарушения правил хранения оружия. По всем фактам составлены административные протоколы, и более 400 единиц оружия временно изъято, до решения вопроса их владельцами по дальнейшему хранению, либо принятию мер по его отчуждению, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Иван Лоскутников.



Сейчас в Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек.

