Также прозвучит гимн Российской Федерации
12 июня на центральном стадионе Республики Бурятия состоится торжественная церемония подъёма государственного флага Российской Федерации. Начало мероприятия в 11:00.
В торжественной церемонии примут участие учащиеся школ, студенты ссузов и вузов республики, а также члены патриотического движения «Юнармия». Ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова исполнят гимн Российской Федерации.
В рамках мероприятия запланировано выступление представителей руководства региона: главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, председателя Народного Хурала РБ Владимира Павлова, главного федерального инспектора по РБ Сергея Ромахина и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны
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