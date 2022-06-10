В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны

Также прозвучит гимн Российской Федерации



12 июня на центральном стадионе Республики Бурятия состоится торжественная церемония подъёма государственного флага Российской Федерации. Начало мероприятия в 11:00.



В торжественной церемонии примут участие учащиеся школ, студенты ссузов и вузов республики, а также члены патриотического движения «Юнармия». Ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова исполнят гимн Российской Федерации.



В рамках мероприятия запланировано выступление представителей руководства региона: главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, председателя Народного Хурала РБ Владимира Павлова, главного федерального инспектора по РБ Сергея Ромахина и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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