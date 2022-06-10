Четыре запущенных участка выявили в Хоринском районе
3 июня управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявили несоблюдение обязательных требований на четырёх земельных участках сельскохозяйственного назначения в Хоринском районе.
Установлено, что все угодья зарастают многолетней травянистой растительностью на общей площади в 32 га. За нарушение грозит административная ответственность.
Правообладателям земельных участков выданы предостережения, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
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