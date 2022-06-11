 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

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В Бурятии по-прежнему дождливо

В Бурятии по-прежнему дождливо
Общество,  Фото:pexels.com
Местами возможна гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, местами +14,+19.

В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный до 9-14 м/с. Температура днём +21,+23.
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