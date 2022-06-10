В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку

Общая стоимость всех работ составила 6,4 млн рублей



В Улан-Удэ, в многоквартирном жилом доме на улице Московская, 1 стартовали работы по капитальному ремонту. В нём обновят инженерные системы, приведут в порядок подвальные помещения и отремонтируют фасад.



5-этажный панельный дом был построен в 1971 году, на цокольном этаже находится городская поликлиника №6. В 2020 году в этом доме уже провели капитальный ремонт крыши, в приёмке работ также принимали участие и сами жильцы.



- Мы довольны ходом работ. После крыши нам делают ремонт всех сетей, ждём ремонт электрики. Будем вместе контролировать ход работ, на все наши вопросы нам оперативно отвечают, - отметила председатель совета дома Ирина Аюшеева.



В этом году настала очередь инженерных коммуникаций: подрядчики отремонтируют систему отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. До конца года в доме сделают и капремонт системы электроснабжения: заменят проводку, щитки и освещение в подъездах.



Сейчас работы ведутся одновременно в подвале и на фасаде здания, работники штукатурят цоколь здания для дальнейшей покраски. В подъездах станет теплее: установлены металлические тамбурные двери, также старые деревянные окна заменят на новые современные окна ПВХ.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, общая стоимость всех работ в рамках капитального ремонта этого дома составила 6,4 млн рублей.



- Всего в этом году в Бурятии запланирован капитальный ремонт 613 многоквартирных домов, из них в 250 домах уже завершены, - пояснили в фонде капремонта.

