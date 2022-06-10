Строительство долгостроя на Ключевской планируется завершить в ближайшее время
Застройщик проблемного объекта в столице Бурятии своими силами взялся за решение проблемы и привлёк инвестора для достройки дома. Строительство долгостроя по улице Ключевская 90 планируется завершить уже в ближайшее время. Сейчас многоквартирный дом готов на 80%.
Изначально застройщик должен был завершить строительство объекта в 2015 году, однако выполнить в срок взятых на себя обязательств он не смог. Для достройки 13-ти этажного дома застройщик привлёк инвестора. Теперь у дольщиков проблемного объекта появилась надежда, что уже в ближайшее время они получат ключи от долгожданных квартир. На сегодняшний день строителям осталось установить приборы учёта тепловой энергии, внутреннюю сантехнику, мусоропровод, противопожарные двери, вентиляционное оборудование, а также завершить фасадные и кровельные работы.
- Таким образом более 40 дольщиков, которые вложили свои средства в строительство дома «Бизнес Инвест», в скором времени получат ключи от своих квартир,- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
По его словам, всего в этом году планируется завершить строительство 6 проблемных объектов, 5 из них достраивает региональный фонд поддержки дольщиков, за счёт федерального финансирования.
Таким образом в этом году будут восстановлены права более 700 дольщиков, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в прошлом году дольщики решили достроить дома на Ключевской за свой счёт.
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
Общество, Фото:
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