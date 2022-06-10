Также кадеты из Иркутска завоевали три медали первенства
Иркутские спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате и первенстве России по хапкидо, которые в конце мая проходили во дворце спорта «Молодёжный» в Липецке. Состязания проводились в пяти спортивных дисциплинах.
На чемпионате страны в полноконтактных поединках в весовой категории до 67 кг победу одержала студентка ИрНИТУ Дарья Яровая. На первенстве России среди кадетов Иван Ш. стал серебряным призёром в поединках в весовой категории до 33 кг и занял третье место в дисциплине «фристайл с оружием». На высшую ступеньку пьедестала в этой дисциплине поднялся Сергей В.
Все ребята являются воспитанниками иркутского клуба хапкидо «Торнадо» и занимаются под руководством тренера Глеба Покровского, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
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