В Улан-Удэ пройдёт фестиваль интеллекта и творчества

Библиотека имени И.К. Калашникова приглашает на фестиваль «Мысли в городе»



В День города, 18 июня, в Улан-Удэ пройдёт фестиваль культуры, интеллекта и творчества «Мысли в городе». Его проведут на площади Революции с 14:00 до 17:00. Гостей ждут более 10 площадок.



Квартирник «Мысли в городе» создаст музыкальную атмосферу вместе с молодыми талантливыми исполнителями города. В арт-галерее «ART_UU» молодые художники и талантливые ребята покажут свои работы как в традиционном, так и в digital формате, поделятся опытом. В GeekRoom ждут любителей аниме, комиксов и k-popа.



На площадке «Точка зрения» состоится лекция о современной бурятской литературе. Спикер Александр Исаков – литературовед, переводчик, блогер. Оппонент – редактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев. Также в программе: выступление писателей, автограф-сессия, презентация книги «Верхнеудинск лечебный».



В блиц-лектории «Чем живёт наш город» горожане расскажут о своих увлечениях. Темы: урбанистика, популяризация бурятского языка через Telegram, косплей, современное искусство и многое другое.



Кроме этого, пройдёт запись в библиотеку у мотоклуба «Брутальный абонемент», а также знакомство с мотоциклами, атрибутикой.



Площадка «Буузакёрлинг» – адаптированная уменьшенная версия олимпийского вида спорта – кёрлинга – с национальным колоритом. Для детей откроется зона «Детский квартал»: мастер-классы, паззлы, мега-домино и кукольный театр для самых юных участников. На площадке «100IQ» расположится зона настольных игр, а на площадке «Интеллектуальные игры» – зона с интеллектуальными играми в стиле «Своя игра» и «Что, где, когда?». Также состоится шахматный турнир «ШахМат» в виде сеанса одновременной игры и мастер-классами по другим играм.



Будет проведён буккроссинг «Непрочитанные книги умеют ждать» и открыты фотозона «Книги» и творческая инсталляция «Summertime sadness». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 18+

