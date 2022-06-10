 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль интеллекта и творчества

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль интеллекта и творчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Библиотека имени И.К. Калашникова приглашает на фестиваль «Мысли в городе»

В День города, 18 июня, в Улан-Удэ пройдёт фестиваль культуры, интеллекта и творчества «Мысли в городе». Его проведут на площади Революции с 14:00 до 17:00. Гостей ждут более 10 площадок.

Квартирник «Мысли в городе» создаст музыкальную атмосферу вместе с молодыми талантливыми исполнителями города. В арт-галерее «ART_UU» молодые художники и талантливые ребята покажут свои работы как в традиционном, так и в digital формате, поделятся опытом. В GeekRoom ждут любителей аниме, комиксов и k-popа.

На площадке «Точка зрения» состоится лекция о современной бурятской литературе. Спикер Александр Исаков – литературовед, переводчик, блогер. Оппонент – редактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев. Также в программе: выступление писателей, автограф-сессия, презентация книги «Верхнеудинск лечебный».

В блиц-лектории «Чем живёт наш город» горожане расскажут о своих увлечениях. Темы: урбанистика, популяризация бурятского языка через Telegram, косплей, современное искусство и многое другое.

Кроме этого, пройдёт запись в библиотеку у мотоклуба «Брутальный абонемент», а также знакомство с мотоциклами, атрибутикой.

Площадка «Буузакёрлинг» – адаптированная уменьшенная версия олимпийского вида спорта – кёрлинга – с национальным колоритом. Для детей откроется зона «Детский квартал»: мастер-классы, паззлы, мега-домино и кукольный театр для самых юных участников. На площадке «100IQ» расположится зона настольных игр, а на площадке «Интеллектуальные игры» – зона с интеллектуальными играми в стиле «Своя игра» и «Что, где, когда?». Также состоится шахматный турнир «ШахМат» в виде сеанса одновременной игры и мастер-классами по другим играм.

Будет проведён буккроссинг «Непрочитанные книги умеют ждать» и открыты фотозона «Книги» и творческая инсталляция «Summertime sadness». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 18+
фестиваль Бурятия Улан-Удэ библиотека книги интеллектуальные игры игра литература концерт выставка буккроссинг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
Общество, 10.06.2022
Более 80 закаменцев планируют отпраздновать новоселье
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Общество, 10.06.2022
После ремонта ливнёвки проблема огромной лужи не решилась
В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны
В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны
Общество, 10.06.2022
Также прозвучит гимн Российской Федерации
В Бурятии зафиксирована новая особь снежного барса
В Бурятии зафиксирована новая особь снежного барса
Общество, 10.06.2022
Самку не обнаружили в имеющейся базе данных
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
Общество, 10.06.2022
Общая стоимость всех работ составила 6,4 млн рублей
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
Общество, 10.06.2022
Выпускники показали блестящие знания по химии и литературе
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Общество, 10.06.2022
Улан-Удэ было предложено 6 мер по обращению с безнадзорными животными
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
Общество, 10.06.2022
Строительство долгостроя на Ключевской планируется завершить в ближайшее время
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 10.06.2022
Крестоходцы прошли 12 км, несмотря на дождь и холод
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Общество, 10.06.2022
Также кадеты из Иркутска завоевали три медали первенства
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
Общество, 10.06.2022
Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
Общество, 10.06.2022
После масштабной реконструкции здание сильно преобразится
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Общество, 10.06.2022
Необычный подарок от пенсионерки Алексей Цыденов получил неожиданно для себя 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^