В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города



В лесах Улан-Удэ особый противопожарный период продлён до 30 июня. Подписано соответствующее распоряжение администрации города. Так что продолжает действовать запрет на въезд в лес и на лесные прогулки.



С начала введения особого противопожарного режима сотрудники УМВД и администрации города проводят рейды.



- Составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В Главное управление МЧС России по Бурятии передано 44 протокола. Из них вынесено 34 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 132 тысячи рублей, - сообщили в администрации города.



С 8 июня в России ужесточены штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафов:



- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;

- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.



