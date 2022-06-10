Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города
В лесах Улан-Удэ особый противопожарный период продлён до 30 июня. Подписано соответствующее распоряжение администрации города. Так что продолжает действовать запрет на въезд в лес и на лесные прогулки.
С начала введения особого противопожарного режима сотрудники УМВД и администрации города проводят рейды.
- Составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В Главное управление МЧС России по Бурятии передано 44 протокола. Из них вынесено 34 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 132 тысячи рублей, - сообщили в администрации города.
С 8 июня в России ужесточены штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафов:
- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, Фото:
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