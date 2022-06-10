 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города

В лесах Улан-Удэ особый противопожарный период продлён до 30 июня. Подписано соответствующее распоряжение администрации города. Так что продолжает действовать запрет на въезд в лес и на лесные прогулки.

С начала введения особого противопожарного режима сотрудники УМВД и администрации города проводят рейды.

- Составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В Главное управление МЧС России по Бурятии передано 44 протокола. Из них вынесено 34 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 132 тысячи рублей, - сообщили в администрации города.

С 8 июня в России ужесточены штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафов:

- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Лес особый противопожарный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
Общество, 10.06.2022
В администрации города прокомментировали оригинальную уборку лужи
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 10.06.2022
Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество, 10.06.2022
Ожидается подъём уровня реки Джида
В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
Общество, 10.06.2022
Житель столицы Бурятии разместил фейковое видео о спецоперации
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Общество, 10.06.2022
Золошлаковые отходы предлагают применять в гражданском и дорожном строительстве
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Общество, 10.06.2022
Русский драмтеатр борется за главный приз фестиваля – Нику
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
Общество, 10.06.2022
Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
Общество, 10.06.2022
С инициативой выступила местная жительница, председатель ТОС
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Общество, 10.06.2022
Женщина получила уже два штрафа по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 10.06.2022
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
Общество, 10.06.2022
Специалисты объяснили, с чем может быть связан почти белый цвет нерпы
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, 10.06.2022
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
Общество, 10.06.2022
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, 10.06.2022
Последний пожар был ещё 6 июня
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 10.06.2022
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^