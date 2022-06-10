Ожидается подъём уровня реки Джида
9 июня в Джидинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности. Решение связано с неблагоприятными погодными условиями и возможным дальнейшим подъёмом уровня воды в реке Джида, сообщается в группе «Джида-инфо. 24/7».
Режим повышенной готовности продлится как минимум до 13 июня.
Из-за повышения уровня воды в реке Джида пока прекращено движение через понтонную переправу в районе сёл Дырестуй и Зарубино. Как сообщал «Байкал-Daily», понтонный мост каждую весну устанавливают военные, так как другой возможности связать летом жителей сёл с райцентром и Улан-Удэ нет (старый деревянный мост давно рухнул).
Впрочем, сегодня, 10 июня, уже фиксируется спад воды выше по течению реки Джида.
Дождливая погода в Бурятии держится с начала недели. Усиление осадков синоптики прогнозировали на сегодняшний день. Днём местами ожидаются грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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