 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Ожидается подъём уровня реки Джида

9 июня в Джидинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности. Решение связано с неблагоприятными погодными условиями и возможным дальнейшим подъёмом уровня воды в реке Джида, сообщается в группе «Джида-инфо. 24/7».

Режим повышенной готовности продлится как минимум до 13 июня.

Из-за повышения уровня воды в реке Джида пока прекращено движение через понтонную переправу в районе сёл Дырестуй и Зарубино. Как сообщал «Байкал-Daily», понтонный мост каждую весну устанавливают военные, так как другой возможности связать летом жителей сёл с райцентром и Улан-Удэ нет (старый деревянный мост давно рухнул).

Впрочем, сегодня, 10 июня, уже фиксируется спад воды выше по течению реки Джида.

Дождливая погода в Бурятии держится с начала недели. Усиление осадков синоптики прогнозировали на сегодняшний день. Днём местами ожидаются грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.


режим повышенной готовности Джидинский район река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
Общество, 10.06.2022
В администрации города прокомментировали оригинальную уборку лужи
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 10.06.2022
Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество, 10.06.2022
Ожидается подъём уровня реки Джида
В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
Общество, 10.06.2022
Житель столицы Бурятии разместил фейковое видео о спецоперации
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Общество, 10.06.2022
Золошлаковые отходы предлагают применять в гражданском и дорожном строительстве
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Общество, 10.06.2022
Русский драмтеатр борется за главный приз фестиваля – Нику
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
Общество, 10.06.2022
Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
Общество, 10.06.2022
С инициативой выступила местная жительница, председатель ТОС
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Общество, 10.06.2022
Женщина получила уже два штрафа по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 10.06.2022
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
Общество, 10.06.2022
Специалисты объяснили, с чем может быть связан почти белый цвет нерпы
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, 10.06.2022
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
Общество, 10.06.2022
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, 10.06.2022
Последний пожар был ещё 6 июня
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 10.06.2022
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^