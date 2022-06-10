В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору

Крестоходцы прошли 12 км, несмотря на дождь и холод
7 июня Троицкий Селенгинский монастырь в Прибайкальском районе Бурятии встретил праздник третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи.
С первых лет восстановления обители в начале 2000-х возродилась дореволюционная традиция проведения крестного хода на Иоаннову гору – место чудесного обретения иконы Иоанна Крестителя. Крестные ходы проходят три раза в год: 7 июня, 7 июля и 11 сентября, в дни памяти святого. К сожалению, последние два года из-за коронавируса он проводился нерегулярно.
Впервые в этом году были отменены все ковидные ограничения, и, несмотря на рабочий день и прогнозируемое ухудшение погоды, на крестный ход вновь съехалось множество гостей из Улан-Удэ и районов республики, Иркутска и области, а также из Забайкальского края. Уже накануне гостиницы как на территории, так и за стенами монастыря заняли паломники. Некоторые приехали заранее — помочь братии, другие — к вечерней службе, третьи — к литургии.
- Божественную литургию возглавил наместник монастыря игумен Алексий (Ермолаев), ему сослужили насельники монастыря иеромонах Михаил (Тостоухов) и иеродиакон Григорий (Супрунец), а также священники Улан-Удэнской и Бурятской епархии протоиерей Вадим Власов, иерей Анатолий Дакич, иерей Владимир Чащин, иерей Андрей Деревцов и клирики Иркутской епархии – протоиерей Леонид Шевченко, протоиерей Олег Данилов, протоиерей Сергий Родионов, протоиерей Евгений Фомин, - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
После службы богомольцам предложили подкрепиться чаем с пряниками. Тогда же, после службы в своих храмах, в обитель приехали священники Николай Васильев из Каменска и Валентин Гусельников из Селенгинска.
К моменту начала крестного хода усилился дождь. Братии утром пришлось объехать окрестные села — закупили около девяноста дождевиков и плёнку.
- Все мокрые были, зонты особо не спасали. Температура — низкая, градусов восемь, самое главное — ноги мокрые! — отметили участники крестного хода.
Когда дошли до Ильинки, напились чаю и согрелись в храме. Настоятель Ильинского храма протоиерей Сергий Пеньков отслужил молебен.
- Я рад, что погода была плохой, — поделился впечатлением постоянный паломник обители Сергей из Иркутска. — немного промок, замёрз, но это хорошо. Чем больше мы жертвуем здоровьем, временем, физической силой и деньгами для Господа, тем больше Он даёт благодати, а мы начинаем любить Христа все больше и больше.
Большинство крестоходцев прошли весь путь — 12 километров, некоторые присоединились к шествию в Ильинке. Отец Алексий на протяжении всего пути подбадривал крестоходцев, кропил святой водой. Пожилых, болящих и малолетних детей везли в автобусах и на машинах.
- Поднялись на гору. На вершине в часовне водосвятный молебен совершил протоиерей Леонид Шевченко. Братия и паломники сфотографировались на память и уже на автобусах вернулись обратно в обитель. Здесь паломники согрелись горячим чаем и сытной едой: гречкой, рыбой, яйцами и сладостями собственного приготовления. Гости поблагодарили игумена и братию за организацию крестного хода, а батюшка пригласил всех 12 июня на престольный праздник обители — День Святой Троицы, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество, Фото:
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