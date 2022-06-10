В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов



В столице Бурятии сегодня, 10 июня, состоялось награждение призёров всероссийской олимпиады школьников: Фариды Д., Дмитрия М. и Дарьи К. Глава республики Алексей Цыденов и врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков вручили каждому школьнику диплом призёра, сертификат на 50 тысяч рублей, благодарственное письмо за особые достижения в сфере образования и науки и подарочные карты. Не оставили без внимания наставников, труды которых отметили благодарственными письмами и сертификатами по 50 тысяч рублей.



Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Фарида Д. учится в 9 классе лицея-интерната №61. Ранее девушка участвовала в региональном этапе ВсОШ по литературе и математике. В соревнованиях такого масштаба попробовала себя впервые. Школьницу подготовила учитель русского языка и литературы Людмила Думнова.



- Хочу поблагодарить свой лицей и преподавателя Людмилу Владимировну за те знания, которые она вложила в меня для моей победы. Это был прекрасный опыт. Надеюсь, в будущем в республике будет ещё много победителей. В следующем году сама тоже хочу стать победителем, - рассказала Фарида.



Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Дарья К. учится в 10 классе лингвистической гимназии №3. Школьница растёт в семье учёных. Среди её последних достижений – ученик года г. Улан-Удэ 2022, победитель и призёр муниципальных и республиканских этапов ВсОШ по английскому языку, русскому языку и литературе в течение нескольких лет обучения, призёр олимпиады «Высшая проба» по английскому языку 2022 и победитель отборочных этапов олимпиад первого уровня по английскому языку, победитель республиканского и федерального этапов всероссийского конкурса сочинений в течение нескольких лет обучения, участник и призёр ВсОШ по английскому языку 2021 и 2022 годов. С девушкой занималась учитель английского языка Раджана Дымбрылова.



- Большое спасибо моему учителю Раджане Баяровне и всем учителям, которые занимались подготовкой моей базы в школе для изучения иностранных языков, и республике, которая оказывает поддержку для развития талантов по языкам и остальным предметам. Я считаю, что это большой шаг для Бурятии. Надеюсь, в будущем будет очень много детей, продолжающих наши начинания, - обратилась к присутствующим Дарья.



Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике Дмитрий М. заканчивает 11 класс школы №19. Ранее юноша становился призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, побеждал в заключительном туре международного математического турнира городов, неоднократно был призёром международной Жаутыковской олимпиады, также в копилке достижений звание призёра международной олимпиады школьников «Туймаада». Молодого человека подготовили тренеры центра подготовки олимпиадной сборной Бурятии: Двойнишников Игорь, Гусева Ирина и Хандалов Фёдор.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов в течение 4 лет.



