 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников

В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов

В столице Бурятии сегодня, 10 июня, состоялось награждение призёров всероссийской олимпиады школьников: Фариды Д., Дмитрия М. и Дарьи К. Глава республики Алексей Цыденов и врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков вручили каждому школьнику диплом призёра, сертификат на 50 тысяч рублей, благодарственное письмо за особые достижения в сфере образования и науки и подарочные карты. Не оставили без внимания наставников, труды которых отметили благодарственными письмами и сертификатами по 50 тысяч рублей.

Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Фарида Д. учится в 9 классе лицея-интерната №61. Ранее девушка участвовала в региональном этапе ВсОШ по литературе и математике. В соревнованиях такого масштаба попробовала себя впервые. Школьницу подготовила учитель русского языка и литературы Людмила Думнова.

- Хочу поблагодарить свой лицей и преподавателя Людмилу Владимировну за те знания, которые она вложила в меня для моей победы. Это был прекрасный опыт. Надеюсь, в будущем в республике будет ещё много победителей. В следующем году сама тоже хочу стать победителем, - рассказала Фарида.

Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Дарья К. учится в 10 классе лингвистической гимназии №3. Школьница растёт в семье учёных. Среди её последних достижений – ученик года г. Улан-Удэ 2022, победитель и призёр муниципальных и республиканских этапов ВсОШ по английскому языку, русскому языку и литературе в течение нескольких лет обучения, призёр олимпиады «Высшая проба» по английскому языку 2022 и победитель отборочных этапов олимпиад первого уровня по английскому языку, победитель республиканского и федерального этапов всероссийского конкурса сочинений в течение нескольких лет обучения, участник и призёр ВсОШ по английскому языку 2021 и 2022 годов. С девушкой занималась учитель английского языка Раджана Дымбрылова.

- Большое спасибо моему учителю Раджане Баяровне и всем учителям, которые занимались подготовкой моей базы в школе для изучения иностранных языков, и республике, которая оказывает поддержку для развития талантов по языкам и остальным предметам. Я считаю, что это большой шаг для Бурятии. Надеюсь, в будущем будет очень много детей, продолжающих наши начинания, - обратилась к присутствующим Дарья.

Призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике Дмитрий М. заканчивает 11 класс школы №19. Ранее юноша становился призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, побеждал в заключительном туре международного математического турнира городов, неоднократно был призёром международной Жаутыковской олимпиады, также в копилке достижений звание призёра международной олимпиады школьников «Туймаада». Молодого человека подготовили тренеры центра подготовки олимпиадной сборной Бурятии: Двойнишников Игорь, Гусева Ирина и Хандалов Фёдор.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов в течение 4 лет.

Бурятия образование олимпиада школьников школа награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
Общество, 10.06.2022
Общая стоимость всех работ составила 6,4 млн рублей
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
Общество, 10.06.2022
Выпускники показали блестящие знания по химии и литературе
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Общество, 10.06.2022
Улан-Удэ было предложено 6 мер по обращению с безнадзорными животными
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
Общество, 10.06.2022
Строительство долгостроя на Ключевской планируется завершить в ближайшее время
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 10.06.2022
Крестоходцы прошли 12 км, несмотря на дождь и холод
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Общество, 10.06.2022
Также кадеты из Иркутска завоевали три медали первенства
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
Общество, 10.06.2022
Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
Общество, 10.06.2022
После масштабной реконструкции здание сильно преобразится
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Общество, 10.06.2022
Необычный подарок от пенсионерки Алексей Цыденов получил неожиданно для себя 
Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия
Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия
Общество, 10.06.2022
В Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек
В Улан-Удэ выяснили, кто виновен в размытой дороге
В Улан-Удэ выяснили, кто виновен в размытой дороге
Общество, 10.06.2022
Виновник признался, что не ожидал таких печальных последствий
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
Общество, 10.06.2022
Четыре запущенных участка выявили в Хоринском районе
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
Общество, 10.06.2022
В администрации города прокомментировали оригинальную уборку лужи
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 10.06.2022
Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^