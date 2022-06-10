Акция будет проходить очно и в соцсетях
12 июня во всех регионах нашей страны пройдёт всероссийская акция «Надень народное на День России». Акция состоится в рамках Года культурного наследия и Международного десятилетия языков коренных народов.
Принять участие в акции «Надень народное на День России» приглашают и жителей Бурятии. Участие могут принять представители всех народов, организаций, учреждений и общественных объединений, в том числе мастера и дизайнеры, развивающие направление этномоды.
- Мероприятие призвано подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма, своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, создать особую атмосферу в праздничный день на улицах населённых пунктов, представив людей самого разного возраста в традиционных национальных костюмах или современных костюмах с этническими элементами, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Акция будет проходить в очном формате и в социальных сетях: «ВКонтакте» и т.д. Участникам предлагается 12 июня выкладывать на своих страницах актуальные фото в народных костюмах с хештегами: #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии.
Возрастное ограничение 0+
Бурятия примет участие во акции «Надень народное на День России»
Общество, Фото:
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