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Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам

Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Золошлаковые отходы предлагают применять в гражданском и дорожном строительстве

8 июня на заседании совета по науке и инновациям при главе Бурятии учёные представили научные проекты по вторичному использованию золошлаковых отходов. По словам учёных, отходы можно эффективно и широко использовать при производстве строительных материалов, железобетонных изделий, при проведении дорожно-строительных работ.

- Те научные проекты, которые были сегодня представлены, имеют не только научное значение, но и практическое. Они смогут решить актуальные для республики вопросы. Очень важно, чтобы научные разработки имели воплощение в реальной жизни, а не оставались в стенах лабораторий, - отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления проводит исследования возможности применения золы и золошлаковых отходов. По результатам установлено, что эти отходы имеют хорошую перспективу для их использования в гражданском и дорожном строительстве, производстве строительных материалов и изделий по энерго- и ресурсосберегающим технологиям.

- Нами определены все необходимые характеристики золы и золошлаковых отходов, согласно которым сделаны выводы по их соответствию нормативным требованиям стандартов, что позволяет их использовать для гражданского и дорожного строительства. Золу уноса и золошлаковые материалы можно использовать как активную минеральную добавку для производства цементов с минеральными добавками, пуццолановых цементов, тонко-молотых многокомпонентных цементов, производство которых позволит до 80% экономить цемент, - проинформировала заведующая кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» Лариса Урханова.

Кроме того, эти вяжущие можно эффективно использовать для производства сухих строительных смесей в качестве тонко-дисперсного наполнителя, для укрепления грунтов, щебеночно-песчаных смесей для устройства основания дорог.

Также можно эффективно использовать при изготовлении сборного и монолитного бетона и железобетона. В феврале в Улан-Удэ как раз открылся домостроительный комбинат. По словам учёных, появились перспективы использования золы при производстве железобетонных изделий.

- По результатам рассмотрения проектов профильным министерствам дано поручение проработать вопрос по практическому применению результатов исследований учёных ВСГУТУ в части использования золошлаковых отходов для гражданского и дорожного строительства, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

ученые строительство

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