Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер-классы по ёхорам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их проведут 16 июня в торговых центрах города



В преддверии фестиваля «Ночь Ёхора» пройдут мастер-классы по обучению ёхору жителей и гостей Бурятии в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ. Посетителям ТРЦ «Форум» и «Мёд» предложат концертную программу солистов и балета, мастер-классы по ёхорам, а также возможность получить бесплатные билеты на фестиваль.



Напомним, XIV республиканский фестиваль «Ночь Ёхора» вновь соберёт жителей и гостей республики 1 и 2 июля в этнографическом музее народов Забайкалья.



- Ёхор танцевали во время праздников и обрядовых мероприятий. Те, кто однажды танцевал под ритмы ёхора, уже не могут забыть ту невероятную энергию, - отметили организаторы фестиваля.



Артисты театра песни и танца «Байкал» научат желающих ёхорным песням и танцам и поделятся интересными нюансами их исполнения. Мастер-классы пройдут 16 июня в 18:00 в ТРЦ «Форум» (1 этаж) и 20:00 в ТРЦ «Мёд» (сцена на уличной площадке). Вход свободный, сообщает пресс-служба театра.



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