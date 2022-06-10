В Забайкалье разыграют «Кубок Тужи – 2022»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ленд-арт парке проведут фестиваль спортивного ориентирования



С 11 по 12 июня на территории ленд-арт парка «Тужи» в Забайкальском крае пройдёт первый фестиваль спортивного ориентирования «Кубок Тужи». Участники смогут попробовать себя в спринте, классике и ночном ориентировании.



В соревновании примут участие группы: Ветераны-Ж, Ветераны-М, Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, ЖВ, М10, М12, М14, М16, МВ, Новички. Регистрация на фестиваль на сайте orgeo.ru, сообщает пресс-служба министерства спорта Забайкалья.



Программа мероприятий



11июня

10:00 - Регистрация. Получение номеров и чипов

14:00 - Дисциплина «кросс-спринт»

22:00 - Ночное ориентирование



12 июня

10:00 - Дисциплина «кросс-классика»

14:00 - Закрытие фестиваля



Возрастное ограничение 0+

