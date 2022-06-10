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На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса

На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Специалисты объяснили, с чем может быть связан почти белый цвет нерпы

Удивительную нерпу на лежбище Ушканьих островов на озере Байкал обнаружил государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Валерий Вторушин.


Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников. Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детёныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей.

- По словам Валерия, нерпа выглядела даже светлее, чем на предложенной вашему вниманию фотографии, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Специалисты пояснили, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.
нерпы Байкал дикие животные

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