На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса





Удивительную нерпу на лежбище Ушканьих островов на озере Байкал обнаружил государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Валерий Вторушин.Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников. Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детёныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей.- По словам Валерия, нерпа выглядела даже светлее, чем на предложенной вашему вниманию фотографии, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Специалисты пояснили, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.