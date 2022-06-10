В Иркутской области отметят народный праздник Троицы

Мероприятие проведут в этнографическом музее «Тальцы»



12 июня в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области отпразднуют Троицу. Праздник откроет театрализованное шествие от центральной башни Илимского острога к главной площадке народных гуляний, где состоится концерт. Творческие коллективы исполнят лирические, плясовые, стилизованные и авторские композиции, народные песни и танцы. Артисты приедут из 20 муниципальных образований Иркутской области, в том числе, Баяндаевского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Качугского, Жигаловского, Куйтунского и Тулунского районов.



Также в рамках праздника пройдёт выставка-ярмарка. Мастера народных ремёсел представят свои украшения из кожи, лоскутное шитье, лозоплетение, изделия из дерева, шерсти, глины и других материалов. Состоятся и различные мастер-классы по народному творчеству.



На празднике будут работать интерактивные площадки. Клуб реконструкции сибирского танца «Сибирская кадриль» разучит с гостями старинные плясы. Для детей организуют традиционные народные игры, вовлекут в постановки интерактивного кукольного театра. Мужчины смогут помериться силой и смекалкой на площадке «Молодецкие забавы», а девушки принять участие в троичных обрядах. Все гости смогут стать участниками кульминации праздника – «топление берёзки».



Массовые гуляния на Троицу проводятся в Иркутской области с 2014 года на разных площадках. За это время в областном празднике приняли участие более 160 коллективов региона, 360 мастеров декоративно-прикладного искусства. Ранее, до пандемии, несколько раз праздник проходил в селе Анга Качугского района на родине святителя Иннокентия Вениаминова, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



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