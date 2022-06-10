Самку не обнаружили в имеющейся базе данных
В Тункинском национальном парке Бурятии в феврале этого года был обнаружен результат успешной охоты снежного барса – горный сибирский козел, вокруг которого находились экскременты снежного барса. Данный биологический материал был собран и направлен для молекулярно-генетического анализа в ИПЭЭ РАН города Москва.
В начале июня пришли результаты этого исследования, согласно которым, идентифицировать конкретную особь удалось только по образцу 4. Это самка, раньше не регистрировалась по генетическому анализу и является новой особью в базе данных. Со слов Сергея Малых, руководителя рабочей группы «Азия-Ирбис», образцы могут принадлежать котятам самки Кучерявой.
Самку Кучерявую мы знаем с 2015 года и своё имя она получила из-за скатанных клоков шерсти на спине. В октябре 2016 она впервые была заснята с выводком котят, а в апреле 2017 года по кадрам с фотоловушек стало очевидно, что Кучерявая ушла в сторону российско-монгольской границы и увела своих котят. Видимо один котёнок вырос и вернулся на родину.
Напомним, что результат охоты был обнаружен зимней экспедиции оперативной группы «Ирбис». Для учёта численности снежного барса участники группы используют маршрутный учёт по следам на снегу, автоматические камеры, а также молекулярно-генетический анализ, материал для которого (шерсть и экскременты снежного барса) собирают во время экспедиций. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
В Бурятии зафиксирована новая особь снежного барса
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