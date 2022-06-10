Корабли Тихоокеанского флота пополнили запасы воды и топлива от танкера
Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения в дальней морской зоне произвела пополнение запасов воды и топлива от судна обеспечения. Заправку обеспечил экипаж среднего морского танкера «Печенга».
- В рамках мероприятия по приёму и передаче жидких грузов в океане СМТ «Печенга» лёг в дрейф, после чего от него поочерёдно были дозаправлены фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые действуют в составе корабельных тактических групп. Заправка выполнялась в благоприятных для данного рода мероприятий погодных условиях при допустимом волнении моря, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе следующих этапов учения моряки-тихоокеанцы отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, а также выполнят учебно-боевые упражнения по надводным целям.
Напомним, что с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. В учении группировки сил ТОФ задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов. В назначенных районах действуют корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.
Корвет «Алдар Цыденжапов» проводит учения в дальней морской зоне
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