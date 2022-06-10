 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

Корвет «Алдар Цыденжапов» проводит учения в дальней морской зоне

Корвет «Алдар Цыденжапов» проводит учения в дальней морской зоне
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Корабли Тихоокеанского флота пополнили запасы воды и топлива от танкера

Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения в дальней морской зоне произвела пополнение запасов воды и топлива от судна обеспечения. Заправку обеспечил экипаж среднего морского танкера «Печенга».

- В рамках мероприятия по приёму и передаче жидких грузов в океане СМТ «Печенга» лёг в дрейф, после чего от него поочерёдно были дозаправлены фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые действуют в составе корабельных тактических групп. Заправка выполнялась в благоприятных для данного рода мероприятий погодных условиях при допустимом волнении моря, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе следующих этапов учения моряки-тихоокеанцы отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, а также выполнят учебно-боевые упражнения по надводным целям.

Напомним, что с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. В учении группировки сил ТОФ задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов. В назначенных районах действуют корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.
Алдар Цыденжапов корвет Тихоокеанский флот военные учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
Общество, 10.06.2022
Более 80 закаменцев планируют отпраздновать новоселье
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Улан-удэнцы жалуются на «лужу с фонтанчиком»
Общество, 10.06.2022
После ремонта ливнёвки проблема огромной лужи не решилась
В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны
В День России в Улан-Удэ поднимут флаг страны
Общество, 10.06.2022
Также прозвучит гимн Российской Федерации
В Бурятии зафиксирована новая особь снежного барса
В Бурятии зафиксирована новая особь снежного барса
Общество, 10.06.2022
Самку не обнаружили в имеющейся базе данных
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
Общество, 10.06.2022
Общая стоимость всех работ составила 6,4 млн рублей
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
Общество, 10.06.2022
Выпускники показали блестящие знания по химии и литературе
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Общество, 10.06.2022
Улан-Удэ было предложено 6 мер по обращению с безнадзорными животными
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
Общество, 10.06.2022
Строительство долгостроя на Ключевской планируется завершить в ближайшее время
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 10.06.2022
Крестоходцы прошли 12 км, несмотря на дождь и холод
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Общество, 10.06.2022
Также кадеты из Иркутска завоевали три медали первенства
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
Общество, 10.06.2022
Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
Общество, 10.06.2022
После масштабной реконструкции здание сильно преобразится
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Общество, 10.06.2022
Необычный подарок от пенсионерки Алексей Цыденов получил неожиданно для себя 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^