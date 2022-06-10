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В центре Улан-Удэ развернётся «Ярмарка здоровья»

В центре Улан-Удэ развернётся «Ярмарка здоровья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачи соберутся на площади Советов

16 июня в Улан-Удэ с 12:00 до 16:00 городские поликлиники, больницы и республиканские диспансеры развернут на площади Советов палаточный городок здоровья. Каждый желающий сможет пройти обследование и получить консультацию врачей-терапевтов, узких специалистов и стоматологов.

Пройти комплексное обследование всего организма и получить подробную консультацию терапевта можно будет в палатке центра здоровья. Комплексное обследование включает измерение уровня холестерина, сахара крови, экспресс-оценку состояния работы сердца, определение соотношения жировой, мышечной и водной массы в организме, оценку состояния лёгких, осмотр полости рта, измерение внутриглазного давления.

Тем, у кого подошло время для прохождения флюорографии, смогут пройти обследование в передвижном флюорографе. При себе нужно иметь паспорт и полис, результаты будут выдаваться сразу.

Городские поликлиники и больницы развернут приём терапевтов и узких специалистов: эндокринологов, офтальмологов, неврологов, фтизиатров, гинекологов и даже врачей ЛФК. На площадке республиканского врачебно-физкультурного диспансера «Узнай свою физическую нагрузку!» каждый сможет пройти тестирование своего физического состояния и вместе со специалистом подобрать подходящий комплекс физической нагрузки. Врачи центра восточной медицины проведут пульсовую и пальцевую диагностику и дадут рекомендации коррекции образа жизни с точки зрения восточной медицины.

Также на «Ярмарке здоровья» будут принимать психологи и психиатры республиканского психоневрологического диспансера. Они будут давать подробные консультации по снижению тревожности, развитию стрессоустойчивости. Также можно будет получить консультацию психологов и психиатров-наркологов республиканского наркологического диспансера.

На фестивале будут работать и площадки стоматологических поликлиник, пройти осмотр и получить консультацию смогут и взрослые, и дети.

В этом году у горожан есть возможность провериться на площадке республиканского кожно-венерологического диспансера. Врач осмотрит родинки через дерматоскоп. Здесь же будет принимать уролог.

Также пройдёт разъяснительная работа с населением о профилактике таких серьёзных заболеваний, как ВИЧ-инфекция. Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД проведёт с горожанами викторины, познавательные игры, которые закрепят знания о профилактике СПИД и ВИЧ-инфекции.

Кроме этого, горожанам продемонстрируют, как правильно оказывать первую помощь. Специалисты территориального центра медицины катастроф покажут мастер-классы по оказанию экстренной и неотложной помощи.

На фестивале информацию получат абитуриенты и их родители. Преподаватели и студенты республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева расскажут, как поступить в медицинский колледж.

Мероприятие посвящено празднованию Дня города и Году здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов

Возрастное ограничение 16+
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