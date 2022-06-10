Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью

Общество, Фото: предоставлено УУАЗ

Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год



На Улан-Удэнском авиационном заводе прошёл выездной День донора. Мобильный пункт донации развернули на территории предприятия.



- Донорская акция «Достучаться до сердец» приурочена к празднованию Всемирного Дня донора. В целом, для Улан-Удэнского авиационного завода регулярное участие в жизненно важном мероприятии «Союза машиностроителей России» уже стало доброй традицией. Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год: в период летних отпусков и каникул и перед новогодними праздниками, – отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.



В этот раз участие приняли как «кадровые» доноры, так и новички, впервые решившиеся встать в их ряды. Забор крови был произведен у 48 сотрудников предприятия, которые ответственно отнеслись ко всем медицинским требованиям.



Республиканская станция переливания крови поблагодарила руководство предприятия за плодотворную совместную работу и вклад в развитие донорства крови в Бурятии, а его сотрудников – за активность и отзывчивость.



