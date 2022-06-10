Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
На Улан-Удэнском авиационном заводе прошёл выездной День донора. Мобильный пункт донации развернули на территории предприятия.
- Донорская акция «Достучаться до сердец» приурочена к празднованию Всемирного Дня донора. В целом, для Улан-Удэнского авиационного завода регулярное участие в жизненно важном мероприятии «Союза машиностроителей России» уже стало доброй традицией. Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год: в период летних отпусков и каникул и перед новогодними праздниками, – отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.
В этот раз участие приняли как «кадровые» доноры, так и новички, впервые решившиеся встать в их ряды. Забор крови был произведен у 48 сотрудников предприятия, которые ответственно отнеслись ко всем медицинским требованиям.
Республиканская станция переливания крови поблагодарила руководство предприятия за плодотворную совместную работу и вклад в развитие донорства крови в Бурятии, а его сотрудников – за активность и отзывчивость.
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
Последний пожар был ещё 6 июня
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Улан-Удэ возможно гроза
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
Мероприятие приурочено ко Дню России
Соревнования состоятся 24–25 июня
Заявки подаются до 20 июня
Заявки принимаются до 1 июля
В национальном парке сфотографировали «залётные» виды