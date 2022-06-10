 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров

В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний пожар был ещё 6 июня

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. На утро 10 июня их также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Отметим, возгораний в лесах республики не зарегистрировано на протяжении четырёх дней. Последний пожар действовал 6 июня и был ликвидирован в первые сутки.

В соседних регионах ситуация хуже, чем в Бурятии. По данным Авиалесоохраны, в Иркутской области действует шесть лесных пожаров на общей площади 416 га, из них четыре возгорания на площади 387 га локализованы. В Забайкальском крае действует шесть лесных пожаров на площади 178 га, из которых одно возгорание на площади 69 га локализовано.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Несоблюдение правил влечёт наложение административного штрафа от 15 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 10.06.2022
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, 10.06.2022
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
Общество, 10.06.2022
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, 10.06.2022
Последний пожар был ещё 6 июня
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 10.06.2022
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2022
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов  
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Общество, 10.06.2022
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 10.06.2022
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ возможно гроза
В парке Улан-Удэ отметят День России
В парке Улан-Удэ отметят День России
Общество, 09.06.2022
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
Общество, 09.06.2022
Мероприятие приурочено ко Дню России
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
Общество, 09.06.2022
В национальном парке сфотографировали «залётные» виды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^