Последний пожар был ещё 6 июня
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. На утро 10 июня их также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Отметим, возгораний в лесах республики не зарегистрировано на протяжении четырёх дней. Последний пожар действовал 6 июня и был ликвидирован в первые сутки.
В соседних регионах ситуация хуже, чем в Бурятии. По данным Авиалесоохраны, в Иркутской области действует шесть лесных пожаров на общей площади 416 га, из них четыре возгорания на площади 387 га локализованы. В Забайкальском крае действует шесть лесных пожаров на площади 178 га, из которых одно возгорание на площади 69 га локализовано.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Несоблюдение правил влечёт наложение административного штрафа от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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