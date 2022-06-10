В Улан-Удэ всё-таки отметят праздник стрижки овец

Новой датой праздника стало 17 июня
17 июня в столице Бурятии состоится праздник стрижки овец. С 16:00 посетители этнографического музея народов Забайкалья познакомятся с одним из символов кочевой культуры – овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.
- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла: на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребёнка, на погребальной церемонии, - сообщает пресс-служба этномузея.
Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники фольклорного ансамбля «Баргуужан» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор.
Напомним, что мероприятие должно было состояться ещё 4 июня, однако оно было перенесено в связи неблагоприятными погодными условиями.
Возрастное ограничение 6+
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