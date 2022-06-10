Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое

При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов



Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как выбрать мороженое.



Как пояснили специалисты, мороженое подразделяется на несколько видов в зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта. Молочное мороженое содержит не более 7,5% молочного жира; сливочное - 8-11,5% молочного жира; пломбир - не менее 12% молочного жира; кисломолочное - не более 7,5% молочного жира; с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) - не более 12%. Если на этикетке написано, что «мороженое растительно-сливочное», значит мороженое с добавлением растительных жиров.



На качественном мороженом обязательно должен быть указан вес продукции в граммах, поскольку объём в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого.



На упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обёртка или этикетка на продукте размыта или стёрта, лучше отказаться от покупки.



- При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Перед покупкой следует изучить внешний вид. Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Чем выше процент жирности, чем желтее цвет.



- Если вы заметили в мороженом какие-либо цветные вкрапления, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок, - сообщает Роспотребнадзор.



В зависимости от способа изготовления мороженое бывает мягкое и закалённое. Закалённое подвергают шоковой заморозке до температуры ниже -18 градусов. Такая же температура в идеале должна быть при транспортировке и хранении. Определить, правильно ли его хранили, можно по тому, как мороженое отламывается. Если куском - значит правильное, если мажется - нарушена технология хранения. На это же может указывать и ощущение «песка» на языке вместо тающего молочного лакомства. Если такие ощущения есть, порцию мороженого лучше выкинуть, чтобы не получить расстройство кишечника.



