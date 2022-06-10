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Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое

Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Общество,  Фото:pexels.com
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов

Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как выбрать мороженое.

Как пояснили специалисты, мороженое подразделяется на несколько видов в зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта. Молочное мороженое содержит не более 7,5% молочного жира; сливочное - 8-11,5% молочного жира; пломбир - не менее 12% молочного жира; кисломолочное - не более 7,5% молочного жира; с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) - не более 12%. Если на этикетке написано, что «мороженое растительно-сливочное», значит мороженое с добавлением растительных жиров.

На качественном мороженом обязательно должен быть указан вес продукции в граммах, поскольку объём в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого.

На упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обёртка или этикетка на продукте размыта или стёрта, лучше отказаться от покупки.

- При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Перед покупкой следует изучить внешний вид. Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Чем выше процент жирности, чем желтее цвет.

- Если вы заметили в мороженом какие-либо цветные вкрапления, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок, - сообщает Роспотребнадзор.

В зависимости от способа изготовления мороженое бывает мягкое и закалённое. Закалённое подвергают шоковой заморозке до температуры ниже -18 градусов. Такая же температура в идеале должна быть при транспортировке и хранении. Определить, правильно ли его хранили, можно по тому, как мороженое отламывается. Если куском - значит правильное, если мажется - нарушена технология хранения. На это же может указывать и ощущение «песка» на языке вместо тающего молочного лакомства. Если такие ощущения есть, порцию мороженого лучше выкинуть, чтобы не получить расстройство кишечника.

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