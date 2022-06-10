 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Бурятии местами ливни

В Бурятии местами ливни
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ возможно гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике переменная облачность, местами дожди, ночью по южной половине местами ливни, днём местами грозы. Утром по северной половине при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +14,+19, местами +21,+26.

В Улан-Удэ днём переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 10.06.2022
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ возможно гроза
В парке Улан-Удэ отметят День России
В парке Улан-Удэ отметят День России
Общество, 09.06.2022
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
Общество, 09.06.2022
Мероприятие приурочено ко Дню России
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
Общество, 09.06.2022
В национальном парке сфотографировали «залётные» виды
В День России споют лучшие хоры Бурятии
В День России споют лучшие хоры Бурятии
Общество, 09.06.2022
В Улан-Удэ пройдёт патриотический концерт
В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
Общество, 09.06.2022
Больше всего животных было замечено 1 июня
В Иркутской области новорождённых назвали Витимом, Енисеем и Батыем
В Иркутской области новорождённых назвали Витимом, Енисеем и Батыем
Общество, 09.06.2022
Сотрудники ЗАГС назвали самые редкие и самые частые имена новорождённых
Школы Бурятии планируют оснастить бесплатным Wi-Fi
Школы Бурятии планируют оснастить бесплатным Wi-Fi
Общество, 09.06.2022
Начало установки оборудования намечено на конец 2024 года
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 09.06.2022
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
В Улан-Удэ начали высаживать цветы
В Улан-Удэ начали высаживать цветы
Общество, 09.06.2022
Работы планируется провести до 25 июня
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Общество, 09.06.2022
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^