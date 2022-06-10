В Улан-Удэ возможно гроза
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике переменная облачность, местами дожди, ночью по южной половине местами ливни, днём местами грозы. Утром по северной половине при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +14,+19, местами +21,+26.
В Улан-Удэ днём переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +17,+19.
В Бурятии местами ливни
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