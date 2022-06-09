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В Улан-Удэ проверили перевозку детей в военных городках

В Улан-Удэ проверили перевозку детей в военных городках
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Профилактическое мероприятие прошло в Сосновом Бору

Сегодня в улан-удэнском микрорайоне Сосновый Бор сотрудники Госавтоинспекции совместно с военной автомобильной инспекцией №153 провели рейдовое мероприятие, направленное на перевозку детей в военных городках.

- Нарушений не выявлено, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Также в рамках мероприятия с родителями-водителями провели профилактическую беседу на тему правильной перевозки несовершеннолетних пассажиров.

За пять месяцев этого на дорогах Бурятии произошло 40 ДТП с участием детей, в которых два ребёнка погибли, 46 получили ранения различной степени тяжести.

В республике сейчас проводится профилактическое мероприятие «Ребёнок – пассажир».

- Призываем всех водителей быть предельно внимательными и перевозить детей, строго соблюдая правила дорожного движения. Ещё раз напоминаем, что перевозка детей до семи лет осуществляется только в специальном сертифицированном детском каркасном удерживающем устройстве, - обратилось УГИБДД по Бурятии к водителям. 




ГИБДД

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