В Улан-Удэ для родственников осуждённых колония распахнула двери

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

День открытых дверей прошёл успешно



Для родственников осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ, состоялся День открытых дверей.



Заместитель начальника колонии Алексей Кулаков провёл для гостей экскурсию, познакомив с условиями, в которых содержатся их родные. После чего в столовой осуждённые смогли провести время со своими родственниками и побеседовать в непринуждённой обстановке, отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В завершение мероприятия родственники поблагодарили администрацию за предоставленную возможность увидеть своих близких.

