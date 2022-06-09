День открытых дверей прошёл успешно
Для родственников осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ, состоялся День открытых дверей.
Заместитель начальника колонии Алексей Кулаков провёл для гостей экскурсию, познакомив с условиями, в которых содержатся их родные. После чего в столовой осуждённые смогли провести время со своими родственниками и побеседовать в непринуждённой обстановке, отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В завершение мероприятия родственники поблагодарили администрацию за предоставленную возможность увидеть своих близких.
В Улан-Удэ для родственников осуждённых колония распахнула двери
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