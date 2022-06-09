На спектакле Бурдрама расплакался народный артист Монголии

Тема Великой Отечественной войны для монгольского зрителя близка и понятна, ведь Монгольская Народная Республика была нашим союзником в борьбе с фашизмом. На монгольском языке спектакль звучит как «Хурандаа бичиж байна», так же, как и на бурятском, что интересно для изучающих этот родственный язык.Постановка спектакля «Полковник пишет» была приурочена к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Идея поставить спектакль пришла Олегу Юмову, когда из-за ограничительных мер День Победы проходил в онлайн-формате. При подготовке к празднованию в руки режиссёру попал дневник Героя Советского Союза Владимира Борсоева. Министерство культуры Бурятии поддержало его инициативу и выделило необходимые средства. Деятельное участие в постановке принял Государственный архив Бурятии. В Монголии, надо считать, состоялась премьера спектакля.- Вообще, надо отметить, что российская делегация столкнулась с хорошим отношением монголов к гостям из Бурятии. Связано это, видимо, с последними событиями в Украине: сообщения о гибели бурятских солдат воспринимают здесь с большой болью, - отмечают в Бурдраме.Как поделился Очир Шагдуров, завсценой театра, он решил прикупить на рынке футболку, которая стоила 4,5 тысячи тугриков: «Узнав, что я из Бурятии, продавец обрадовался и сразу сбросил тысячу тугриков. А раньше бурятам цену, наоборот, поднимали».О по-настоящему добром, братском отношение монголов рассказывают и другие члены бурятской делегации.Конкурсную программу на XVI международном театральном фестивале «Гэгээн муза» Бурдрам отыграл. Теперь слово за жюри. Бурдрамовцам осталось ждать до 11 июня, когда будут оглашены итоги «Святой музы».