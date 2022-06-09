На спектакле Бурдрама расплакался народный артист Монголии

Как сообщал «Байкал-Daily», театр бурятской драмы в эти дни принимает участие в XVl международном театральном фестивале «Гэгээн муза» (Святая муза), который проходит в столице Монголии. Бурдрам привёз на крупнейший международный фестиваль Монголии два спектакля – «Би Толгонай» (12+) и «Полковник пишет» (12+).
Моноспектакль «Би Толгонай» с актрисой Должин Тангатовой уже состоялся. Зрители остались в восторге.
А 8 июня во Дворце детства Улан-Батора состоялось второе выступление Буряад театра с моноспектаклем «Полковник пишет». Этот спектакль основан на письмах и дневниках полковника Владимира Борсоева, Героя Советского Союза.
- Виртуозная игра Должин Тангатовой накануне в спектакле «Би Толгонай» в Доме офицеров Монголии настроила команду театра на высокую планку. Солбон Ендонов не подкачал, и играл для улан-баторцев очень проникновенно. Мне показалось, в некоторых местах даже сильнее, чем дома, - рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев.
Зрителей на показе было побольше, чем на предыдущем спектакле, поскольку последний выбился из расписания фестиваля из-за смены дислокации и времени из-за аварии в электросетях. Но тем не менее, услышав восторженные отзывы о «Би Толгонай», на вторую постановку собрались истинные театралы.
Не скрывал своих слёз от спектакля народный артист Монголии Рабдан. Как оказалось, он ученик Владимира Бейлиса, российского режиссёра из Малого театра в Москве. После спектакля монгольский артист поздравил актёров Солбона Ендонова, Ольгу Ранжилову-Ломбоеву и режиссёра Олега Юмова с успешным выступлением в Монголии.
- Гайхамшагтай жужэг (удивительный спектакль), - говорит пенсионерка Болроо, пришедшая на спектакль со своими подругами. - Несмотря на некоторые трудности с русским языком, всё было понятно, благодаря замечательной игре актёра. Спасибо за спектакль!
Среди зрителей второй день бурятские спектакли смотрит Бурдрам Мунхдорж, этнический бурят из города Дашибалбар Дорнодского аймака, специально приехавший для этого из далёкой провинции.
- Мне особенно понравились фрагменты на бурятском языке, - поделился он.
Хотя письма героя родным звучали на родном, западном, эхирит-булагатском диалекте бурятского языка, они оказались понятны и близки для сердца носителя хоринского диалекта бурятского языка в Монголии.
Тема Великой Отечественной войны для монгольского зрителя близка и понятна, ведь Монгольская Народная Республика была нашим союзником в борьбе с фашизмом. На монгольском языке спектакль звучит как «Хурандаа бичиж байна», так же, как и на бурятском, что интересно для изучающих этот родственный язык.
Постановка спектакля «Полковник пишет» была приурочена к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Идея поставить спектакль пришла Олегу Юмову, когда из-за ограничительных мер День Победы проходил в онлайн-формате. При подготовке к празднованию в руки режиссёру попал дневник Героя Советского Союза Владимира Борсоева. Министерство культуры Бурятии поддержало его инициативу и выделило необходимые средства. Деятельное участие в постановке принял Государственный архив Бурятии. В Монголии, надо считать, состоялась премьера спектакля.
- Вообще, надо отметить, что российская делегация столкнулась с хорошим отношением монголов к гостям из Бурятии. Связано это, видимо, с последними событиями в Украине: сообщения о гибели бурятских солдат воспринимают здесь с большой болью, - отмечают в Бурдраме.
Как поделился Очир Шагдуров, завсценой театра, он решил прикупить на рынке футболку, которая стоила 4,5 тысячи тугриков: «Узнав, что я из Бурятии, продавец обрадовался и сразу сбросил тысячу тугриков. А раньше бурятам цену, наоборот, поднимали».
О по-настоящему добром, братском отношение монголов рассказывают и другие члены бурятской делегации.
Конкурсную программу на XVI международном театральном фестивале «Гэгээн муза» Бурдрам отыграл. Теперь слово за жюри. Бурдрамовцам осталось ждать до 11 июня, когда будут оглашены итоги «Святой музы».