В День России споют лучшие хоры Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ пройдёт патриотический концерт



12 июня в Улан-Удэ состоится большой концерт республиканской хоровой ассамблеи. Мероприятие стартует в 15:00 на театральной площади у Русского драматического театра имени Н. Бестужева.



Как сообщает республиканский центр народного творчества, в хоровой ассамблее приняли участие 43 вокально-хоровых коллектива из общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, вузов, ссузов, детских школ искусств и домов детского творчества Бурятии. На предстоящем концерте выступят 14 творческих коллективов, получивших звание лауреата конкурса.



Список участников:

– Народная студия эстрадного вокала «Голос», КДЦ «Рассвет», г. Улан-Удэ;

– Народный хор «Краснотал», ЛВРЗ АО «Желдорожмаш», г. Улан-Удэ;

– Народный хор русской песни «Сударушка», Иволгинский район;

– Хор ветеранов «Оптимисты», совет ветеранов железнодорожного коллектива, г. Улан-Удэ;

– Старший хор «Жемчужинка», детская школа искусств № 6», г. Улан-Удэ;

– Народный хор «Моё тепло», РМКДЦ «Мир», МО «Иволгинский район»;

– Народный ансамбль песни и танца «Ярууна», Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр, Еравнинский район;

– Образцовый художественный ансамбль народной песни «Жаворонушки», Заиграевская ДШИ, Заиграевский район;

– Хор ветеранов «Лейся песня», техникум строительства и городского хозяйства, г. Улан-Удэ;

– Народный хор «Подружки», КДЦ «Заречный», г. Улан–Удэ;

– Ансамбль русской песни творческой студии «Восторг», КДЦ «Илькинский», Заиграевский район;

– Народный фольклорный ансамбль «Тоонто», центр культуры и досуга, г. Улан-Удэ;

– Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», г. Улан-Удэ;

– Вокальный ансамбль «Баргуужан», г.Улан-Удэ.



– На концерте хоровой ассамблеи творческие коллективы исполнят вокальные композиции, посвящённые теме патриотизма и любви к нашей общей Родине – необъятной России, – подчеркнула координатор конкурса, заслуженный работник культуры республики Валентина Богданова.



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