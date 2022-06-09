В День России споют лучшие хоры Бурятии

В Улан-Удэ пройдёт патриотический концерт
12 июня в Улан-Удэ состоится большой концерт республиканской хоровой ассамблеи. Мероприятие стартует в 15:00 на театральной площади у Русского драматического театра имени Н. Бестужева.
Как сообщает республиканский центр народного творчества, в хоровой ассамблее приняли участие 43 вокально-хоровых коллектива из общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, вузов, ссузов, детских школ искусств и домов детского творчества Бурятии. На предстоящем концерте выступят 14 творческих коллективов, получивших звание лауреата конкурса.
Список участников:
– Народная студия эстрадного вокала «Голос», КДЦ «Рассвет», г. Улан-Удэ;
– Народный хор «Краснотал», ЛВРЗ АО «Желдорожмаш», г. Улан-Удэ;
– Народный хор русской песни «Сударушка», Иволгинский район;
– Хор ветеранов «Оптимисты», совет ветеранов железнодорожного коллектива, г. Улан-Удэ;
– Старший хор «Жемчужинка», детская школа искусств № 6», г. Улан-Удэ;
– Народный хор «Моё тепло», РМКДЦ «Мир», МО «Иволгинский район»;
– Народный ансамбль песни и танца «Ярууна», Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр, Еравнинский район;
– Образцовый художественный ансамбль народной песни «Жаворонушки», Заиграевская ДШИ, Заиграевский район;
– Хор ветеранов «Лейся песня», техникум строительства и городского хозяйства, г. Улан-Удэ;
– Народный хор «Подружки», КДЦ «Заречный», г. Улан–Удэ;
– Ансамбль русской песни творческой студии «Восторг», КДЦ «Илькинский», Заиграевский район;
– Народный фольклорный ансамбль «Тоонто», центр культуры и досуга, г. Улан-Удэ;
– Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», г. Улан-Удэ;
– Вокальный ансамбль «Баргуужан», г.Улан-Удэ.
– На концерте хоровой ассамблеи творческие коллективы исполнят вокальные композиции, посвящённые теме патриотизма и любви к нашей общей Родине – необъятной России, – подчеркнула координатор конкурса, заслуженный работник культуры республики Валентина Богданова.
Возрастное ограничение 0+
В День России споют лучшие хоры Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начало установки оборудования намечено на конец 2024 года
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
Работы планируется провести до 25 июня
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Профилактическое мероприятие прошло в Сосновом Бору
Также на её территории будут проводиться бесплатные мастер-классы
В городе обрабатывают деревья и кустарники от вредителей
Спектакль поставят в хореографии легендарного Леонида Лавровского
В нём принял участие эвенкийский ансамбль «Гулувун»
В столице Бурятии стартуют всероссийские соревнования лучников
Главы городов и районов СФО и ДФО обсуждают в Иркутске вопросы местного самоуправления
День открытых дверей прошёл успешно
У косуль начался период линьки
Дети получили значки «Я посадил лес»
Монгольские зрители специально приезжали на бурятские спектакли из далёких провинций