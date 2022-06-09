В парке Улан-Удэ отметят День России

Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях



12 июня праздничное мероприятие, посвящённое Дню России, пройдёт в одном из парков столицы Бурятии. Посетителей парка «Юбилейный» в этот день ожидает концертная программа от муниципального концертного духового оркестра, творческих коллективов и солистов города Улан-Удэ. Начало программы в 14:00, сообщает городской комитет по культуре.



Также на протяжении концертной программы на территории парка будут проходить различные акции, а именно:

- «Голубь мира» - Дом культуры «Авиатор» проведёт мастер-классы по рисованию и созданию Голубя мира;

- Выставка рисунков детских школ искусств №4 и №6, а также мастер-классы по рисованию и по созданию флага Российской Федерации своими руками;

- Аквагрим от представителей детских школ искусств №10 и №13;

- Точки народных культурных центров, где представители разных народов республики будут знакомить со своими традиционными блюдами, костюмами и сувенирами.



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Справка



День независимости нашей страны отмечается ежегодно 12 июня, начиная с 1992 года. Праздник приурочен к принятию в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днём. Ещё через год – в июне 1992-го – этот день стал праздничным.



В 1994 году День принятия декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.



