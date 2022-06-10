Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства

В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
18 июня в Туве состоится межрегиональный фестиваль «Монгун кержек» («Серебряное тесло»). Мероприятие пройдёт в селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна. Участников и посетителей фестиваля ждёт насыщенная культурно-познавательная программа.
В программе фестиваля: выставка и ярмарка изделий народно-художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства, мастер-классы ремесленников, арт-баттл среди молодых художников и мастеров, персональная выставка мастера художественной вышивки Раисы Тас-оол и многое другое.
В рамках фестиваля анонсируется также межрегиональная научно-практическая конференция «Народные художественные промыслы: вызовы, проблемы, решения», которая состоится 21 июня в конференц-зале центра тувинской культуры в очно-дистанционном формате. На конференции будут обсуждать проблемные вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в Туве.
- По вопросам участия в фестивале «Монгун кержек» («Серебряное тесло») можно обращаться на е-mail: [email protected], - сообщает официальный портал Республики Тыва.
Возрастное ограничение 16+
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