 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства

Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция

18 июня в Туве состоится межрегиональный фестиваль «Монгун кержек» («Серебряное тесло»). Мероприятие пройдёт в селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна. Участников и посетителей фестиваля ждёт насыщенная культурно-познавательная программа.

В программе фестиваля: выставка и ярмарка изделий народно-художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства, мастер-классы ремесленников, арт-баттл среди молодых художников и мастеров, персональная выставка мастера художественной вышивки Раисы Тас-оол и многое другое.

В рамках фестиваля анонсируется также межрегиональная научно-практическая конференция «Народные художественные промыслы: вызовы, проблемы, решения», которая состоится 21 июня в конференц-зале центра тувинской культуры в очно-дистанционном формате. На конференции будут обсуждать проблемные вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в Туве.

- По вопросам участия в фестивале «Монгун кержек» («Серебряное тесло») можно обращаться на е-mail: [email protected], - сообщает официальный портал Республики Тыва.

Возрастное ограничение 16+
Тува фестиваль народно-прикладное творчество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 10.06.2022
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ возможно гроза
В парке Улан-Удэ отметят День России
В парке Улан-Удэ отметят День России
Общество, 09.06.2022
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
Общество, 09.06.2022
Мероприятие приурочено ко Дню России
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
Общество, 09.06.2022
В национальном парке сфотографировали «залётные» виды
В День России споют лучшие хоры Бурятии
В День России споют лучшие хоры Бурятии
Общество, 09.06.2022
В Улан-Удэ пройдёт патриотический концерт
В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
Общество, 09.06.2022
Больше всего животных было замечено 1 июня
В Иркутской области новорождённых назвали Витимом, Енисеем и Батыем
В Иркутской области новорождённых назвали Витимом, Енисеем и Батыем
Общество, 09.06.2022
Сотрудники ЗАГС назвали самые редкие и самые частые имена новорождённых
Школы Бурятии планируют оснастить бесплатным Wi-Fi
Школы Бурятии планируют оснастить бесплатным Wi-Fi
Общество, 09.06.2022
Начало установки оборудования намечено на конец 2024 года
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 09.06.2022
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
В Улан-Удэ начали высаживать цветы
В Улан-Удэ начали высаживать цветы
Общество, 09.06.2022
Работы планируется провести до 25 июня
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Общество, 09.06.2022
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^