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В Бурятии школьников впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу

В Бурятии школьников впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Школьники изучают лесные профессии

В Бурятии в гости к сотрудникам Кабанского лесхоза пришли ребята из Кабанской школы.

Лесники рассказали школьникам о своей профессии и интересных случаях на работе. Затем ребята смогли рассмотреть лесопожарную технику и научились пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Дети с интересом слушали наши рассказы, а затем убежали к технике. Ребята задавали очень много вопросов. Например, школьников интересовало, как мы сражаемся с огненной стихией, и к чему может привести лесной пожар. Также ребята узнали, как и для чего применяется лесопожарная техника, - поделился заместитель руководителя Кабанского лесхоза Игорь Архипов.

Больше всего ребят впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу.

- Ребята всей гурьбой залезли в «буханку» и попросили их прокатить. Конечно, мы не могли отказать! Ребята разделились на несколько групп и выстроились в очередь. После того, как все прокатились, дети прыгали от счастья, - с улыбкой рассказал тракторист Кабанского лесхоза Сергей Поляшов.

Школьники не хотели уходить, и пообещали, что обязательно придут в гости ещё, и не один раз.

Подобные занятия проводятся с детьми постоянно.

школьники лесники

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