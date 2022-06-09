В Бурятии школьников впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Школьники изучают лесные профессии



В Бурятии в гости к сотрудникам Кабанского лесхоза пришли ребята из Кабанской школы.



Лесники рассказали школьникам о своей профессии и интересных случаях на работе. Затем ребята смогли рассмотреть лесопожарную технику и научились пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Дети с интересом слушали наши рассказы, а затем убежали к технике. Ребята задавали очень много вопросов. Например, школьников интересовало, как мы сражаемся с огненной стихией, и к чему может привести лесной пожар. Также ребята узнали, как и для чего применяется лесопожарная техника, - поделился заместитель руководителя Кабанского лесхоза Игорь Архипов.



Больше всего ребят впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу.



- Ребята всей гурьбой залезли в «буханку» и попросили их прокатить. Конечно, мы не могли отказать! Ребята разделились на несколько групп и выстроились в очередь. После того, как все прокатились, дети прыгали от счастья, - с улыбкой рассказал тракторист Кабанского лесхоза Сергей Поляшов.



Школьники не хотели уходить, и пообещали, что обязательно придут в гости ещё, и не один раз.



Подобные занятия проводятся с детьми постоянно.



