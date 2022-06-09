Школьники изучают лесные профессии
В Бурятии в гости к сотрудникам Кабанского лесхоза пришли ребята из Кабанской школы.
Лесники рассказали школьникам о своей профессии и интересных случаях на работе. Затем ребята смогли рассмотреть лесопожарную технику и научились пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Дети с интересом слушали наши рассказы, а затем убежали к технике. Ребята задавали очень много вопросов. Например, школьников интересовало, как мы сражаемся с огненной стихией, и к чему может привести лесной пожар. Также ребята узнали, как и для чего применяется лесопожарная техника, - поделился заместитель руководителя Кабанского лесхоза Игорь Архипов.
Больше всего ребят впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу.
- Ребята всей гурьбой залезли в «буханку» и попросили их прокатить. Конечно, мы не могли отказать! Ребята разделились на несколько групп и выстроились в очередь. После того, как все прокатились, дети прыгали от счастья, - с улыбкой рассказал тракторист Кабанского лесхоза Сергей Поляшов.
Школьники не хотели уходить, и пообещали, что обязательно придут в гости ещё, и не один раз.
Подобные занятия проводятся с детьми постоянно.
В Бурятии школьников впечатлил «УАЗ» на гусеничном ходу
Общество, Фото:
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