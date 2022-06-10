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В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»

В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию

13 июня в Иркутской области состоится чувашский праздник Акатуй, символизирующий завершение посевных работ. Мероприятие пройдёт на территории этнокультурного центра «Булгаро-чувашской культуры», расположенного в посёлке Успенский-3-й Зиминского района.

- Фестиваль «Акатуй приглашает друзей» содержит в себе всю традиционную культуру чувашского народа: старинные обряды и ритуалы, национальные игры, эстафету, выставку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, национальную кухню, концерт самодеятельных коллективов, солистов, сказителей «Юрась», - сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Программа

8.30-9.30 - Заезд участников, регистрация.
13.00 - Торжественное открытие праздника «Акатуй».
14.00 – Фестиваль чувашской песни, включающий:
- VI областной песенный фестиваль чувашских хоровых коллективов «Халӑх чун- юрри» («Песня-душа народа»);
- VII областной фестиваль детской чувашской песни «Туслăх хĕлхеме» («Искорка дружбы»);
- XII областной фестиваль-конкурс эстрадной чувашской песни «Кĕмĕл Сасă» («Серебряный голос»);
- II областной конкурс устного народного творчества «Юрась – великий сказитель».
15.00 – Эстафета и соревнования по национальным играм:
- Шакки-шакла («Короткий стук»);
- Чулла («Камешки»);
- Чушкăлла (Городки).

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