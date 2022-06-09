Заявки подаются до 20 июня
С 22 по 24 июля в Агинском Бурятском округе состоится международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана». На него поедет творческая делегация из Бурятии в составе 130 человек.
Один из конкурсов, который будет проводиться в Забайкалье – это конкурс телерадиопрограмм и фильмов. В настоящее время идёт приём заявок.
В конкурсе должны быть представлены высококачественные документальные и художественные фильмы, радиотелепрограммы, демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа, на бурятском языке. Представленное произведение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональному документальному и художественному кино, радиотелепрограммам. Конкурсное произведение должно быть создано не ранее 1 июля 2018 года.
Номинации конкурса:
- «Лучшая телевизионная программа» (хронометраж -не более 20 минут);
- «Лучшая радиопередача» (хронометраж - не более 15 минут);
- «Лучший документальный фильм» (хронометраж - до 30 минут);
- «Лучший художественный фильм» (хронометраж - до 1 часа 30 минут);
- «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках с субтитрами на бурятском языке» (хронометраж - до 30 минут);
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучшая режиссёрская работа».
К критериям оценки относятся: творческое раскрытие темы, социальная значимость материала, оригинальность, национальное своеобразие.
Три лучших участника в каждой номинации награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, остальные – дипломами участника.
Заявку и пакет документов направляются с пометкой «Конкурс кино» на электронный адрес: [email protected]
С положением о конкурсе и заявкой можно ознакомиться на сайте министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 18+
Принимаются заявки на конкурс бурятских телерадиопрограмм и фильмов
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