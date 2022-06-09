5 регионов съехались в Улан-Удэ на «Стрелы Байкала»

В столице Бурятии стартуют всероссийские соревнования лучников
С 10 по 13 июня Улан-Удэ принимает всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире примут участие более 260 спортсменов из Забайкальского, Приморского краёв, Иркутской области, ЯНАО и Бурятии, в том числе и заслуженные мастера спорта России Бальжинима Цыремпилов, Инна Степанова, Светлана Дашанимаева и Наталья Эрдыниева.
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в классическом и блочном луке на стадионе «Спартак».
- Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России, который пройдёт с 8 по 14 июля в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Фоторепортажи со «Стрел Байкал» прошлых лет можно посмотреть здесь и здесь.
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