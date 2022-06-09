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5 регионов съехались в Улан-Удэ на «Стрелы Байкала»

5 регионов съехались в Улан-Удэ на «Стрелы Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии стартуют всероссийские соревнования лучников

С 10 по 13 июня Улан-Удэ принимает всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире примут участие более 260 спортсменов из Забайкальского, Приморского краёв, Иркутской области, ЯНАО и Бурятии, в том числе и заслуженные мастера спорта России Бальжинима Цыремпилов, Инна Степанова, Светлана Дашанимаева и Наталья Эрдыниева.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в классическом и блочном луке на стадионе «Спартак».

- Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России, который пройдёт с 8 по 14 июля в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Фоторепортажи со «Стрел Байкал» прошлых лет можно посмотреть здесь и здесь.

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всероссийские соревнования стрельба из лука спорт Бурятия Улан-Удэ

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