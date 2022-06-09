 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

Жителей Бурятии предупредили о ливнях

Жителей Бурятии предупредили о ливнях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Порывы ветра достигнут 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 9 июня, ночью 10 июня по южной половине республики пройдут сильные дожди. Днём местами ожидаются грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, необходимо оставаться в помещении, призывают в МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», прекращения осадков ожидают в субботу. По прогнозу синоптиков, 11 июня прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днём +22,+ 27, местами +15,+20. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии
Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии
Общество, 09.06.2022
Варя Яцевич записала видеопоздравление для улан-удэнцев
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал чемпионом в Симферополе
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал чемпионом в Симферополе
Общество, 09.06.2022
Михаил Сускин победил на турнире «Железные каникулы»
В Бурятии чинят дом, с которого улетела крыша
В Бурятии чинят дом, с которого улетела крыша
Общество, 09.06.2022
Сейчас на месте работает бригада из 12 человек
Военнослужащие Восточного округа вышли на полигоны
Военнослужащие Восточного округа вышли на полигоны
Общество, 09.06.2022
Обучение проходит с упором на освоение опыта современных вооружённых конфликтов
В Бурятии выписали первые повышенные штрафы за поджоги травы
В Бурятии выписали первые повышенные штрафы за поджоги травы
Общество, 09.06.2022
С 8 июня штрафы для виновников лесных пожаров выросли в десять раз
В Улан-Удэ проходит собачий рейд в Истоке
В Улан-Удэ проходит собачий рейд в Истоке
Общество, 09.06.2022
В микрорайоне проверят весь жилой массив в поисках собак на самовыгуле
Скончался один из основателей цирковой школы Бурятии Бямбажав Борхуу
Скончался один из основателей цирковой школы Бурятии Бямбажав Борхуу
Общество, 09.06.2022
Бямбажав Борхуу был талантлив не только как артист, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссер шоу-программ
Большинство жителей Бурятии не купят автомобиль без подушек безопасности
Большинство жителей Бурятии не купят автомобиль без подушек безопасности
Общество, 09.06.2022
Всего 9% заявили, что наличие подушек для них не имеет значения
Рейсы из Улан-Удэ в Кызыл популярны у пассажиров
Рейсы из Улан-Удэ в Кызыл популярны у пассажиров
Общество, 09.06.2022
Самолёты отправляются с полной загрузкой
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, 09.06.2022
Последний пожар был 6 июня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^