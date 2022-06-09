Порывы ветра достигнут 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 9 июня, ночью 10 июня по южной половине республики пройдут сильные дожди. Днём местами ожидаются грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, необходимо оставаться в помещении, призывают в МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», прекращения осадков ожидают в субботу. По прогнозу синоптиков, 11 июня прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днём +22,+ 27, местами +15,+20.
Жителей Бурятии предупредили о ливнях
Общество, Фото:
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