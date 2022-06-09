В Улан-Удэ яблони спасают от горностаевой моли

В столице Бурятии с начала мая идёт инсектицидная обработка зелёных насаждений. Это поможет защитить деревья и кустарники от прожорливых вредителей.– Горностаевая моль поражает в основном саженцы яблони. Для людей эти насекомые не опасны, но они могут повредить листовые пластины. Обработка зелёных насаждений не только позволит сохранить их внешний вид, но и предотвратит размножение насекомых, – рассказала Эржэна Батлаева, заместитель директора МБУ «Городское лесничество».Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, работы по инсектицидной обработке проводятся в несколько этапов. Первый этап уже завершён. В ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий, приступят ко второму этапу обработки.Напомним, что в некоторых частях города появились деревья, затянутые «паутиной». Однако во внешнем виде яблонь виноваты не пауки, а гусеницы горностаевой моли.В Иркутске также завершили первый этап обработки деревьев от горностаевой моли. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, частные и придомовые территории, участки около учреждений и предприятий – зона ответственности собственников. Для опрыскивания деревьев, растущих во дворах, жителям многоквартирных домов нужно обращаться в свои управляющие организации.