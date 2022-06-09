Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии

Исполнительница хита про Улан-Удэ Варвара Яцевич из Санкт-Петербурга записала для горожан видеопоздравление с Днём города.
- Мы очень хотим поздравить жителей солнечной Бурятии с Днём города. Я очень люблю Бурятию и Улан-Удэ. Я желаю вам процветания, всего самого-самого лучшего, - обратилась Варя.
- От всей души – с праздником города. Мы вас помним, любим и обнимаем, - добавил её отец Михаил Яцевич.
Варя Яцевич улан-удэнцы полюбили ещё в 2018 году. Тогда на песню «Улан-Удэ» в исполнении юной исполнительницы обратили внимание звёзды российского шоу-бизнеса Макс Фадеев и Елена Ваенга. Композицию написал отец Вари, музыкант Михаил Яцевич, вдохновившись поездкой на Байкал.
Тем же летом девочка выступила с композицией о Бурятии на федеральном телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Привет, Андрей».
В том же 2018 году Варя и Михаил Яцевич стали главными гостями торжественного концерта в честь Дня города в Улан-Удэ.
Яцевичи не забывают про Улан-Удэ, поздравляя горожан с Днём города. В прошлом году Варя также записала видеопривет для улан-удэнцев, пожелав всем счастья и здоровья.
В этом году День города Улан-Удэ отметят 18 июня. В честь 356-летия пройдут десятки интересных мероприятий, одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов. На торжественном закрытии праздника выступит исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб.