Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии





Исполнительница хита про Улан-Удэ Варвара Яцевич из Санкт-Петербурга записала для горожан видеопоздравление с Днём города.- Мы очень хотим поздравить жителей солнечной Бурятии с Днём города. Я очень люблю Бурятию и Улан-Удэ. Я желаю вам процветания, всего самого-самого лучшего, - обратилась Варя.- От всей души – с праздником города. Мы вас помним, любим и обнимаем, - добавил её отец Михаил Яцевич.