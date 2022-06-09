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Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии

Исполнительница хита «Улан-Удэ» поздравила жителей Бурятии
Общество, 
Варя Яцевич записала видеопоздравление для улан-удэнцев

Исполнительница хита про Улан-Удэ Варвара Яцевич из Санкт-Петербурга записала для горожан видеопоздравление с Днём города.

- Мы очень хотим поздравить жителей солнечной Бурятии с Днём города. Я очень люблю Бурятию и Улан-Удэ. Я желаю вам процветания, всего самого-самого лучшего, - обратилась Варя.

- От всей души – с праздником города. Мы вас помним, любим и обнимаем, - добавил её отец Михаил Яцевич.



Варя Яцевич улан-удэнцы полюбили ещё в 2018 году. Тогда на песню «Улан-Удэ» в исполнении юной исполнительницы обратили внимание звёзды российского шоу-бизнеса Макс Фадеев и Елена Ваенга. Композицию написал отец Вари, музыкант Михаил Яцевич, вдохновившись поездкой на Байкал.

Тем же летом девочка выступила с композицией о Бурятии на федеральном телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Привет, Андрей». 

В том же 2018 году Варя и Михаил Яцевич стали главными гостями торжественного концерта в честь Дня города в Улан-Удэ

Яцевичи не забывают про Улан-Удэ, поздравляя горожан с Днём города. В прошлом году Варя также записала видеопривет для улан-удэнцев, пожелав всем счастья и здоровья

В этом году День города Улан-Удэ отметят 18 июня. В честь 356-летия пройдут десятки интересных мероприятий, одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов. На торжественном закрытии праздника выступит исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб.


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