Сотрудник УФСИН из Бурятии стал чемпионом в Симферополе

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Михаил Сускин победил на турнире «Железные каникулы»



Сотрудник УФСИН по Бурятии Михаил Сускин принял участие во всероссийском мастерском турнире «Железные каникулы» в Симферополе.



Михаил занял первое место в номинации «WRPF Пауэрлифтинг без экипировки» в весовой категории до 82,5 кг в открытой возрастной категории. Результат пауэрлифтера в сумме троеборья составил 455 кг, а общее количество набранных очков – 307,0795, рассчитанных по формулам Уилкса и МакКалоха.



На торжественной церемонии вручения чемпиону вручили эксклюзивную медаль и диплом победителя.



В турнире участвовали более 60 спортсменов из разных городов России. Они соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиме лежа, военном жиме, народном жиме, становой тяге, строгом подъеме на бицепс по версиям WRPF/WEPF.



