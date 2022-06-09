Михаил Сускин победил на турнире «Железные каникулы»
Сотрудник УФСИН по Бурятии Михаил Сускин принял участие во всероссийском мастерском турнире «Железные каникулы» в Симферополе.
Михаил занял первое место в номинации «WRPF Пауэрлифтинг без экипировки» в весовой категории до 82,5 кг в открытой возрастной категории. Результат пауэрлифтера в сумме троеборья составил 455 кг, а общее количество набранных очков – 307,0795, рассчитанных по формулам Уилкса и МакКалоха.
На торжественной церемонии вручения чемпиону вручили эксклюзивную медаль и диплом победителя.
В турнире участвовали более 60 спортсменов из разных городов России. Они соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, жиме лежа, военном жиме, народном жиме, становой тяге, строгом подъеме на бицепс по версиям WRPF/WEPF.
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал чемпионом в Симферополе
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