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В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных

В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Больше всего животных было замечено 1 июня

С 30 мая и до 3 июня в Сохондинском заповеднике в Забайкалье, около кордона «Енда» и на прилегающей территории проводился учёт медведей и копытных.

Были замечены 2 разные семейные группы с медведицами и 2 медвежатами (6 особей), 1 крупный взрослый самец и ещё 1 предположительно молодой самец – всего на площади 20 кв. км отмечены 8 особей. В итоге плотность на открытых склонах южной экспозиции («увалы») составила 4 особи на 1000 га. Медведи всеядны, весной и летом значительную долю их рациона составляют травянистая растительность, побеги осины.

Среди изюбрей было учтено 6 взрослых самцов с рогами в стадии роста - «пантачей» и 2 взрослые самки. Окончен массовый выход на первую зелень, до середины мая олени гораздо активнее посещали «увалы».

Зарегистрировано 11 взрослых самок кабанов, 4 молодых особи – до 3 лет, пол не установлен, и не менее 6 сеголетков – поросят с полосатой окраской, появившихся в апреле месяце.

- Первый день лета был щедрее на встречи диких животных. Утром удалось заметить медведя – крупного взрослого самца, быстро шедшего по гребню склона на границе леса. Уже почти днём на «увал» в заповеднике вышли кормиться 7 взрослых самок кабана, без потомства; животные паслись в этом месте около часа, разбредаясь и вновь группируясь. В 21 час 19 минут на середину увала, расположенного ниже кордона, из зарослей кустарника вышла семейная группа: взрослая медведица и двое её двухлеток. Семья медведей оставалась на кормёжке все время, питаясь травой; с наступлением сумерек наблюдение было прекращено, – рассказал научный сотрудник заповедника Иван Белов.

Также он сообщил, что вечером 2 июня на вершине «увала», чуть ниже водораздела, появился табун кабанов, во главе с крупной взрослой самкой с 6 её поросятами и остальные: 3 молодые самки и 4 прошлогодка. Кабаны медленно передвигались и кормились на ходу, скрывшись в зарослях через 4 минуты.

- Лето вступило в свои права: заметны куртины уже цветущих купальниц Ледебура, ветрениц, зацвела спирея иволистная, земляника, - сообщили в Сохондинском заповеднике.
Забайкальский край заповедник медведь олени свиньи

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