В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных

Больше всего животных было замечено 1 июня
С 30 мая и до 3 июня в Сохондинском заповеднике в Забайкалье, около кордона «Енда» и на прилегающей территории проводился учёт медведей и копытных.
Были замечены 2 разные семейные группы с медведицами и 2 медвежатами (6 особей), 1 крупный взрослый самец и ещё 1 предположительно молодой самец – всего на площади 20 кв. км отмечены 8 особей. В итоге плотность на открытых склонах южной экспозиции («увалы») составила 4 особи на 1000 га. Медведи всеядны, весной и летом значительную долю их рациона составляют травянистая растительность, побеги осины.
Среди изюбрей было учтено 6 взрослых самцов с рогами в стадии роста - «пантачей» и 2 взрослые самки. Окончен массовый выход на первую зелень, до середины мая олени гораздо активнее посещали «увалы».
Зарегистрировано 11 взрослых самок кабанов, 4 молодых особи – до 3 лет, пол не установлен, и не менее 6 сеголетков – поросят с полосатой окраской, появившихся в апреле месяце.
- Первый день лета был щедрее на встречи диких животных. Утром удалось заметить медведя – крупного взрослого самца, быстро шедшего по гребню склона на границе леса. Уже почти днём на «увал» в заповеднике вышли кормиться 7 взрослых самок кабана, без потомства; животные паслись в этом месте около часа, разбредаясь и вновь группируясь. В 21 час 19 минут на середину увала, расположенного ниже кордона, из зарослей кустарника вышла семейная группа: взрослая медведица и двое её двухлеток. Семья медведей оставалась на кормёжке все время, питаясь травой; с наступлением сумерек наблюдение было прекращено, – рассказал научный сотрудник заповедника Иван Белов.
Также он сообщил, что вечером 2 июня на вершине «увала», чуть ниже водораздела, появился табун кабанов, во главе с крупной взрослой самкой с 6 её поросятами и остальные: 3 молодые самки и 4 прошлогодка. Кабаны медленно передвигались и кормились на ходу, скрывшись в зарослях через 4 минуты.
- Лето вступило в свои права: заметны куртины уже цветущих купальниц Ледебура, ветрениц, зацвела спирея иволистная, земляника, - сообщили в Сохондинском заповеднике.
В заповеднике Забайкалья посчитали медведей и копытных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начало установки оборудования намечено на конец 2024 года
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
Работы планируется провести до 25 июня
Иркутские и монгольские учёные будут совместно изучать Хубсугул
Профилактическое мероприятие прошло в Сосновом Бору
Также на её территории будут проводиться бесплатные мастер-классы
В городе обрабатывают деревья и кустарники от вредителей
Спектакль поставят в хореографии легендарного Леонида Лавровского
В нём принял участие эвенкийский ансамбль «Гулувун»
В столице Бурятии стартуют всероссийские соревнования лучников
Главы городов и районов СФО и ДФО обсуждают в Иркутске вопросы местного самоуправления
День открытых дверей прошёл успешно
У косуль начался период линьки
Дети получили значки «Я посадил лес»
Монгольские зрители специально приезжали на бурятские спектакли из далёких провинций