В Бурятии чинят дом, с которого улетела крыша



Администрация Кяхты объявила режим ЧС по этому дому, что позволило экстренно начать капитальный ремонт.







Работники подрядной организации «Уда-Проект» уже демонтировали остатки повреждённой кровли. Сейчас они изготавливают новую стропильную систему.



8 июня заместитель гендиректора фонда капремонта Алексей Иванов на месте проинспектировал ход ремонтных работ.



- На данный момент работает бригада из 12 человек (вдвое больше, чем в обычном режиме). В настоящий момент проводится монтаж стоек, прогонов и стропильной системы крыши. Новое кровельное покрытие из профлиста будет смонтировано до 25 июня. В целом работы по капитальному ремонту крыши планируется завершить до 15 июля, - сообщили в фонде капремонта Бурятии.



Также представители фонда встретились с собственниками квартир данного дома, где рассказали о ходе ремонтных работ и сроках их завершения.







