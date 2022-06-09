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Военнослужащие Восточного округа вышли на полигоны

Военнослужащие Восточного округа вышли на полигоны
Общество, 
Обучение проходит с упором на освоение опыта современных вооружённых конфликтов

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) стартовали первые практические занятия по боевой подготовке в рамках летнего периода обучения.

Практические занятия на полигонах начались с военнослужащими мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, и специалистами подразделений связи, РХБ защиты. Танкисты и мотострелки приступили к выполнению учебных упражнений по вождению боевых машин и огневой подготовке. В свою очередь артиллеристы проводят тренировки по развёртыванию и подготовке орудий к стрельбе.

- Обучение военнослужащих в рамках интенсивного курса подготовки проходит с упором на освоение опыта современных вооружённых конфликтов. В частности, половина практических занятий проводится в ночных условиях, в сложной тактической обстановке, имитирующей современный общевойсковой бой, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Боевой подготовке предшествовал подготовительный период. В течение месяца военнослужащие готовили учебно-материальную базу, вооружение, военную и специальную техник. После чего состоялись строевые смотры с проверкой готовности войск.



военнослужащие Восточный военный округ

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